Зеленский уволил главу МИДа и предложил ему замену

«Президент подписал представление об увольнении Климкина с должности министра иностранных дел, а также внес представление на назначение Пристайко Вадима Владимировича министром иностранных дел» , — заявил Рябошапка.

Зеленский также внес на рассмотрение Верховной Рады новую кандидатуру на пост главы МИД Украины – Вадима Пристайко .

Об этом во время брифинга сообщил заместитель Администрации президента Руслан Рябошапка.

Владимир Зеленский уволил с поста главы МИД Павла Климкина . Соответствующее представление министра о снятии с занимаемой должности Зеленский подписал 11 июня.

Зеленский уволил главу МИДа и предложил ему замену Владимир Зеленский уволил с поста главы МИД Павла Климкина. Соответствующее представление министра о снятии с занимаемой должности Зеленский подписал 11 июня. Об …



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