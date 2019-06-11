Зеленский уволил главу МИДа и предложил ему замену

Владимир Зеленский уволил с поста главы МИД Павла Климкина. Соответствующее представление министра о снятии с занимаемой должности Зеленский подписал 11 июня.
Об этом во время брифинга сообщил заместитель Администрации президента Руслан Рябошапка.
Зеленский также внес на рассмотрение Верховной Рады новую кандидатуру на пост главы МИД Украины – Вадима Пристайко.
«Президент подписал представление об увольнении Климкина с должности министра иностранных дел, а также внес представление на назначение Пристайко Вадима Владимировича министром иностранных дел», — заявил Рябошапка.
Источник: Портал Информер