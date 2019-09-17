Зеленский хочет закончить войну на Донбассе

Глава МИД Украины Вадим Пристайко анонсировал переход к «новым радикальным мерам» в том случае, если в ближайшее время не удастся решить военный конфликт в этом регионе.

На ее реализацию у Киева есть максимум год, сказал он.

Он заявил о наличии «формулы Зеленского», которая предусматривает быстрое окончание вооруженного противостояния на востоке страны.

Концепция урегулирования, поддержанная президентом страны, является единственным руководством к действию, и какой-либо альтернативной «формулы Пристайко» не существует, заверил он.

В рамках реализации формулы главы государства Киев намерен осуществлять шаги, которые соответствуют ожиданиям украинских граждан.

Как пояснил Пристайко, работа с жителями Донецкой и Луганской народных республик будет вестись в информационном пространстве. Украина намерена ментально вернуть своих граждан, которые находятся на неподконтрольных территориях, при помощи близких им символов и месседжей.

Среди практических шагов министр анонсировал упрощение порядка выплаты пенсий жителям непризнанных республик.

Если сегодня для получения выплат им необходимо обновлять регистрацию на подконтрольной территории раз в два месяца, то, по новым правилам, это потребуется делать раз в год. По словам министра, упрощением порядка выплаты пенсий предложения Киева не ограничиваются, и навстречу жителям Донбасса будут сделаны и другие шаги, которые существенно упростят их жизнь.

Однако, если качественных подвижек в ситуации на Донбассе не произойдет, Киев пойдет на радикальные шаги.

На завершение войны у Украины имеется от 6 месяцев до года, подчеркнул глава МИДа. Он напомнил слова Зеленского, который подчеркивал, что не намерен вести переговоры на протяжении 5 лет.

В то же время, содержание радикальных шагов Пристайко озвучивать не стал. Отметим, на минувшей неделе он опроверг возможность пересмотра Конституции Украины в контексте Донбасса.

Особый статус этого региона в основном законе прописывать не будут, а все изменения, которые будут вноситься, нацелены на проведение других реформ, в первую очередь, децентрализационной. Таким образом, намерения Киева противоречат Минским соглашениям, в которых оговаривается особый статус территорий, которые в 2014 году были охвачены боевыми действиями.

Источник: Портал Информер