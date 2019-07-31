Зеленского предупредили о военном перевороте

31 июля 2019     23
Зеленского предупредили о военном перевороте

Владимиру Зеленскому угрожает новая опасность. 24 августа его могут свергнуть военные, которые соберутся на альтернативный парад. Об этом в эфире телеканала ZIK заявил известный украинский композитор, шоумен Владимир Быстряков.

По его словам, Зеленскому в кресле президента сейчас совсем не до шуток.

«Сейчас вообще идет речь о том, что это может быть чревато для его жизни и этим обуславливаются какая-то нерешительность и совершенно непонятные шаги, которые идут вразрез с адекватными надеждами. Если 73% голосуют за перемены, значит, эти перемены нужно проводить», – сказал Быстряков.

Он говорит, что его беспокоит 24 августа – день, когда на Украине празднуют провозглашение независимости.

«Потому что перед сдачей полномочий Петр Алексеевич наделил всевозможными орденами и званиями целую группу людей в военной форме. Поэтому абсолютно не исключено военное вмешательство в это все дело. До сих пор у нас армия была вне политики, но я боюсь, как бы этим празднованием 24 августа не началась новая волна насилия. Эти люди, которые были вышиблены из политики, они так просто свое кресло не отдадут – слишком много на них и преступления, и крови», – заявил Быстряков.

Напомним, что Зеленский отказался проводить военный парад 24 августа, после чего боевики так называемой АТО объявили, что проведут в этот день альтернативное шествие.


Среда, 31 июля 2019 г. 45

Источник: Портал Информер

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