Зелень на размен: жители ул. Шевченко протестуют против точечной застройки

Жители улицы Шевченко в Гагаринском районе Севастополя выступают против точечной застройки в жилом квартале. Активисты собрали около 200 подписей под обращением к правительству города, выставившему участок на торги под возведение многоэтажки. Об этом сообщила руководитель общественной организации «Наш Севастополь» Ольга Дронова.

Она пояснила, что жители домов №47 и 49 по улице Шевченко не согласны с намерением города возвести высотку на пустыре, который планировался под зеленую зону. Они настроены против стройки, потому что считают этот участок единственным местом, пригодным для обустройства общественного пространства.

Ольга Дронова уверена, что опасения севастопольцев обоснованы.

«Этот жилой район вблизи торгового центра «Метро» представляет собой совершенно неустроенную в плане озеленения территорию. Очень много новостроек, и ни одного зеленого «островка». Строительство еще одной высотки окончательно превратит район в каменные джунгли. Кроме того, у жителей на руках уже есть эскиз проекта сквера, который одобрили все жильцы, что упростит работу над новым общественным пространством в случае, если строительство дома перенесут на другой участок», – считает Ольга Дронова.

Напомним, городские власти выбрали способ снизить коммерческую стоимость жилья для предоставления квартир очередникам и одновременно стимулировать жилищное строительство.

Инициатива правительства заключается в предоставлении девелоперам земельных участков под жилую застройку на условиях продажи городу квартир по бюджетным ценам. Таким образом, несколько участков в черте города были выставлены на аукцион на право аренды. В их число попал участок в районе дома №49 по улице Тараса Шевченко.

Жильцы сообщили, что в планы строительства их никто не посвящал, о готовящихся торгах они узнали случайно. Уже в начале июля правительство определит застройщика.

«Я прекрасно понимаю важность строительства социального жилья, тем более по таким программам, когда застройщик передает городу по льготной цене 75% квартир. Но я считаю, что в данном случае нужно пойти навстречу людям и не конфликтовать с ними. Искать альтернативную площадку для строительства, а на пустыре делать сквер. К поиску свободных земельных участков следует подходить более тщательно, при этом учитывая интересы всех сторон», – считает Ольга Дронова.

По ее мнению, несистемная точечная застройка должна уйти в прошлое. Севастополь заслуживает комплексной жилой застройки, с учетом градостроительных нормативов, нагрузок на сети, с зеленой придомовой территорией, достаточным количеством парковочных мест. И даже благородное желание построить социальное жилье не должно быть оправданием того, чтобы втиснуть в плотно застроенный микрорайон еще одну многоэтажку.

«Главный и очень важный аспект заключается в том, что люди должны быть согласны с новым соседством. То есть должно быть сохранено комфортное пространство для севастопольцев. И второе – безусловное соблюдение градостроительных нормативов РФ по количеству зеленых насаждений в жилых кварталах», – подчеркнула Ольга Дронова.

По ее убеждению, Севастополю крайне необходимы парки, скверы и зеленые уголки. Именно поэтому «Наш Севастополь» в начале года подал в правительство перечень заброшенных территорий в Гагаринском районе, которые можно благоустроить.

Она напомнила, что еще в «украинские времена» жители отстояли от многоэтажной застройки участок около ПОР, 40. Есть ещё с десяток примеров, когда севастопольцы успешно боролись за свое право жить не в многоквартирных «сотах», а в зелёном городе.

«Попытаемся и в этот раз. Мы направим в правительство подписи, собранные горожанами. Надеюсь, нам удастся повлиять на это глобальное решение, от которого зависит качество жизни всего микрорайона. Начиная с Динопарка, заканчивая парком Победы, я всегда была последовательна в убеждении, что общественные пространства и благоустроенные скверы в нашем Севастополе – то, ради чего стоит бороться», – заключила председатель «Нашего Севастополя».

По информации председателя кооператива «ДСН ЖСК-109» Светланы Сикорской, по от действующему Генеральному плану города 2005 года, на спорном участке запланирован бульвар.

«В нашем районе нет парка, людям некуда пойти, нет скамеечек. Мы уже собрали около 200 подписей и готовим общее собрание жильцов 13-ти подъездов дома №47 для сбора голосов под обращением к правительству. Жильцы дома №49 также проведут собрание, подписи они уже собрали. Надеемся, мы соберем 70% голосов жильцов под требованием построить на этом участке зону отдыха», – сказала председатель кооператива.

Добавим, что извещение о проведении аукциона на право заключения договора об освоении территории в целях строительства жилья экономического класса (ул. Тараса Шевченко, в районе дома № 49) опубликовано 17 мая 2019 года.

Застройщикам предлагается под высотное строительство участок площадью 0,25 гектара. Пока участок не нашел своего арендатора, и организатор торгов – ДИЗО – вынужден пойти на понижение цены. Аукцион завершится 5 июля.

В середине июня Севастопольский городской суд изъял из собственности Севастополя 15 гектаров земли в поселке Голландия. Этот участок был выставлен правительством города на аукцион на право аренды и входил в список площадок для строительства бюджетного жилья. По итогам торгов был определен застройщик. Планировалось, что город получит жилые помещения по цене, не превышающей 39 тыс. рублей за кв. метр. Однако суд пришел к выводу, что формирование нового участка проведено чиновниками с нарушением законодательства и вернул эту землю собственникам из ОК ЖСТИЗ «Опушка».