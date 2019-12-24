«Зелёный» подарок крымчанам от «ИнтерСтрой»

24 декабря 2019     19
«Зелёный» подарок крымчанам от «ИнтерСтрой»

24 декабря в поселке Заозерное Евпаторийского района, в новом сквере на улице Гагарина, состоялась высадка саженцев. Более 300 деревьев, в том числе занесенные в Красную книгу, подарила компания «ИнтерСтрой». 

В высадке первой партии саженцев приняли участие глава администрации Роман Тихончук и генеральный директор компании «ИнтерСтрой» Олег Леухин.

Всего в новом сквере будет высажено более сотни деревьев, в том числе «краснокнижный» можжевельник, платан, кипарис. Представители подрядной организации планируют завершить работы до конца недели. Остальные саженцы будут распределены по другим районам Евпатории.

Благоустройство общественной территории «Открытая сцена» в пгт Заозерное было проведено в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». В 2019 году евпаторийцы в рейтинговом голосовании выбрали этот сквер для проведения реконструкции и благоустройства.

Торжественное открытие общественной территории состоялось 25 октября. На площади в 6000 кв.м были проведены масштабные работы по реконструкции и обустройству. В частности, заменен навес сцены, пешеходные дорожки и аллеи вымощены тротуарной плиткой, организованы зоны отдыха с теневыми беседками, установлены современные опоры освещения, лавочки, детские игровые зоны и многое другое.

Озеленение сквера хвойными деревьями стало подарком компании «ИнтерСтрой» для местных жителей к Новому году.

«От имени компании «ИнтерСтрой» поздравляю жителей Евпатории с наступающим Новым годом! Передача более трехсот краснокнижных деревьев для озеленения местных парков и скверов станет нашим подарком для жителей и гостей города. Вместе мы сделаем Евпаторию еще красивее и комфортнее для проживания и отдыха. Наша компания является представителем социально-ориентированного бизнеса, и это не последняя подобная акция в Крыму. Надеемся, что новый сквер станет любимым местом отдыха для всех желающих», – отметил генеральный директор компании «ИнтерСтрой» Олег Леухин.

Генеральный директор компании «ИнтерСтрой» Олег Леухин



Вторник, 24 декабря 2019 г. 31

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

К новому году готовятся и крымские дайверы
К новому году готовятся и крымские дайверы

В преддверии праздника группа любителей подводного плавания установила ёлку на морском дне. Несколько десятков дайверов в гидрокостюмах и с праздничными …


Официально принята первая очередь Парка Победы
Официально принята первая очередь Парка Победы

Первая очередь Парка Победы принята баланс города. Это значит, что за содержание паркового имущества теперь будет отвечать оператор, которого назначит …


«Зелёный» подарок крымчанам от «ИнтерСтрой»
«Зелёный» подарок крымчанам от «ИнтерСтрой»

24 декабря в поселке Заозерное Евпаторийского района, в новом сквере на улице Гагарина, состоялась высадка саженцев. Более 300 деревьев, в …


В России назвали лучшие отечественные сериалы уходящего года
В России назвали лучшие отечественные сериалы уходящего года

В России названы лучшие отечественные сериалы года. Об этом сообщает сайт «Кино-Театр.ру».В опросе принимали участие 18 ведущих российских экспертов. Каждый из них выделил 3 из 148 телепроектов продолжительностью …


Севастополь вошёл в первую пятёрку регионов, резко снизивших число погибших в ДТП
Севастополь вошёл в первую пятёрку регионов, резко снизивших число погибших в ДТП

За четыре года число погибших в дорожно-транспортных происшествиях на территории города федерального значения снизилось на 74 %. Таким образом, Севастополь …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты