«Зелёный» подарок крымчанам от «ИнтерСтрой»

24 декабря в поселке Заозерное Евпаторийского района, в новом сквере на улице Гагарина, состоялась высадка саженцев. Более 300 деревьев, в том числе занесенные в Красную книгу, подарила компания «ИнтерСтрой».

В высадке первой партии саженцев приняли участие глава администрации Роман Тихончук и генеральный директор компании «ИнтерСтрой» Олег Леухин.

Всего в новом сквере будет высажено более сотни деревьев, в том числе «краснокнижный» можжевельник, платан, кипарис. Представители подрядной организации планируют завершить работы до конца недели. Остальные саженцы будут распределены по другим районам Евпатории.

Благоустройство общественной территории «Открытая сцена» в пгт Заозерное было проведено в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». В 2019 году евпаторийцы в рейтинговом голосовании выбрали этот сквер для проведения реконструкции и благоустройства.

Торжественное открытие общественной территории состоялось 25 октября. На площади в 6000 кв.м были проведены масштабные работы по реконструкции и обустройству. В частности, заменен навес сцены, пешеходные дорожки и аллеи вымощены тротуарной плиткой, организованы зоны отдыха с теневыми беседками, установлены современные опоры освещения, лавочки, детские игровые зоны и многое другое.

Озеленение сквера хвойными деревьями стало подарком компании «ИнтерСтрой» для местных жителей к Новому году.

«От имени компании «ИнтерСтрой» поздравляю жителей Евпатории с наступающим Новым годом! Передача более трехсот краснокнижных деревьев для озеленения местных парков и скверов станет нашим подарком для жителей и гостей города. Вместе мы сделаем Евпаторию еще красивее и комфортнее для проживания и отдыха. Наша компания является представителем социально-ориентированного бизнеса, и это не последняя подобная акция в Крыму. Надеемся, что новый сквер станет любимым местом отдыха для всех желающих», – отметил генеральный директор компании «ИнтерСтрой» Олег Леухин.

Генеральный директор компании «ИнтерСтрой» Олег Леухин







Вторник, 24 декабря 2019 г. 31

Источник: Портал Информер