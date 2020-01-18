Зимний фоторепортаж «ИНФОРМЕРа»: парк «Ахматовой»

ВСевастополе не всегда хочется проводить время на пляже. Иногда возникает и желание спрятаться в тень, посидеть на лавочке с книгой или поболтать с друзьями. А для этого во всех районах нашего города разбиты скверы и парки.
И один из самых популярных из них – это парк имени Анны Ахматовой. Он уже давно пользуется любовью и симпатией севастопольцев и гостей.
Но с окончанием курортного сезона и началом зимних холодов жизнь в парке не замирает. Свидетельство этому наш фоторепортаж.
Суббота, 18 января 2020 г. 513
Источник: Портал Информер