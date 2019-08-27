Злостных алиментщиков Севастополя «повесили» на доску позора

27 августа 2019     21
Злостных алиментщиков Севастополя «повесили» на доску позора

По данным управления ФССП России в Севастополе, на сегодняшний день в розыске числится более 50 жителей города, являющихся злостными неплательщиками алиментов.

Фотографии некоторых из них помещены на «доску позора», установленную в здании ведомства.

Как сообщили в пресс-службе управления, информационный стенд «Розыск должников по алиментам» установлен в рамках акции «Соберем ребенка в школу», которая проводится в преддверие Дня знаний.

«Основная цель акции — напомнить нерадивым родителям, что вовремя выплаченные алименты помогут их детям подготовиться к школе. Подобный акцент сделан в связи с тем, что именно взыскание задолженности по алиментам является наиболее социально значимой категорией исполнительных производств, поскольку касается защиты прав несовершеннолетних детей», – говорится в сообщении.


Вторник, 27 августа 2019 г. 87

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Роддома в Великом Новгороде проверяют после смерти младенцев
Роддома в Великом Новгороде проверяют после смерти младенцев

Следственные органы начали проверки в родильных домах в Великом Новгороде. Речь идет о тех медицинских учреждениях, где с начала 2019 …


В Москве задержали севастопольца, который подозревается в жестоком убийстве
В Москве задержали севастопольца, который подозревается в жестоком убийстве

Жителя Севастополя 26-летнего Дениса С. подозревают в убийстве 58-летней женщины, работавшей экскурсоводом для иностранных туристов. Об этом сообщает издание “Фонтанка”. Убийство произошло …


Почему врачи увольняются, а пациенты в Севастополе умирают у порога больницы
Почему врачи увольняются, а пациенты в Севастополе умирают у порога больницы

Фонд «Здоровье», основываясь на данные министерства здравоохранения РФ, представил сведения о росте смертности в больницах. Сообщается, что за год смертность увеличилась …


Съемочная группа фильма «Гардемарины IV» снова летит в Севастополь
Съемочная группа фильма «Гардемарины IV» снова летит в Севастополь

О том, что вся съемочная группа нового фильма о гардемаринах снова летит в Севастополь, режиссер картины Светлана Дружинина сообщила прямо …


Новый спорткомплекс откроется в Нижнегорском районе к концу 2020 года
Новый спорткомплекс откроется в Нижнегорском районе к концу 2020 года

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) откроется в Нижнегорском районе Крыма к концу 2020 года, сообщила пресс-служба министерства спорта республики во вторник. …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты