Злостных алиментщиков Севастополя «повесили» на доску позора

По данным управления ФССП России в Севастополе, на сегодняшний день в розыске числится более 50 жителей города, являющихся злостными неплательщиками алиментов.
Фотографии некоторых из них помещены на «доску позора», установленную в здании ведомства.
Как сообщили в пресс-службе управления, информационный стенд «Розыск должников по алиментам» установлен в рамках акции «Соберем ребенка в школу», которая проводится в преддверие Дня знаний.
«Основная цель акции — напомнить нерадивым родителям, что вовремя выплаченные алименты помогут их детям подготовиться к школе. Подобный акцент сделан в связи с тем, что именно взыскание задолженности по алиментам является наиболее социально значимой категорией исполнительных производств, поскольку касается защиты прав несовершеннолетних детей», – говорится в сообщении.
Вторник, 27 августа 2019 г. 87
Источник: Портал Информер