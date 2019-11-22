Знает ли Развожаев о том, что в Севастополе разрушается символ города?

22 ноября 2019     21
Знает ли Развожаев о том, что в Севастополе разрушается символ города?

Обелиск «Городу-герою Севастополю», более известный в народе как «Штык и Парус», а также под другими названиями, уже давно превратился в общественную помойку.

 

Обелиск был открыт в ноябре 1977 года к 60-ой годовщине Октябрьской революции и должен был стать частью мемориального комплекса, который планировалось построить на мысе Хрустальный.

Уже более десяти лет территория, прилегающая к стеле, официально закрыта для посещения из-за аварийного состояния памятника. 

Еще в 2015 году эксперты заключили, что в фундаменте обелиска имеются трещины, а еще раньше на нем начала разрушаться облицовочная плитка. 

В 2017 году губернатор Дмитрий Овсянников заявил, что ситуация вокруг ремонта обелиска находится на его личном контроле. Были даже выделены деньги на реставрацию памятника, но дело так и не сдвинулось с места. 

Что скажет действующий губернатор Михаил Развожаев, позволит ли он обелиску и дальше «трещать по швам» или будет контролировать ремонт символа Севастополя? 

 



Пятница, 22 ноября 2019 г. 774

Источник: Портал Информер

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