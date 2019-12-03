Знай наших! Севастопольский депутат добавил букву в федеральный закон о вытрезвителях

3 декабря 2019     19
Знай наших! Севастопольский депутат добавил букву в федеральный закон о вытрезвителях

Несколько членов Совета Федерации, а также депутатов Госдумы внесли законопроект №709181-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части оказания помощи лицам, находящимся в общественных местах в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, утратившим способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке».

Одним словом, речь идёт о возвращении к практике вытрезвителей. Законопроект активно обсуждался, как в стенах Совета Федерации, Государственной Думы, так и в федеральных СМИ, включая различные телевизионные ток-шоу.

«Наш законопроект наделяет регионы и муниципалитеты правом создавать вытрезвители», – пояснил один из авторов инициативы, заместитель председателя Комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы Александр Хинштейн. – Сейчас в части субъектов РФ уже есть медицинские вытрезвители, но процесс их организации по инициативе региональных и муниципальных властей находится вне рамок законодательства. Законопроект призван исправить эту ошибку. Документом вводится система правоотношений в регионах и муниципалитетах по организации медвытрезвителей. Законопроект также не запрещает организовывать их на принципах партнерства с частными организациями».

Коллеги поддержали авторов законопроекта, и 5 ноября сего года он был принят в первом чтении. В частности, депутат ГД Анатолий Выборный так пояснил свою позицию: «В России из-за алкогольного опьянения ежегодно погибают более 50 тыс. человек, в основном в трудоспособном возрасте, в т.ч. от переохлаждения на улицах – 8-10 тыс. Оказавшись в беспомощном состоянии, такие люди нередко становятся жертвами противоправных посягательств. По данным общероссийских соцопросов, за восстановление системы медвытрезвителей в стране выступают более 80% жителей страны».

Хорошая инициатива, хотя Счётная палата РФ не поддержала данный законопроект. 

В СП отмечают, что наделение субъектов РФ указанными полномочиями потребует выделения дополнительных средств из бюджета. По мнению аудиторов СП, в проекте не даётся «прогнозная оценка объёма бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ, необходимых для исполнения соответствующих полномочий».

Законопроект также не содержит норм, определяющих источники и порядок исполнения новых видов расходных обязательств. Не устраивает аудиторов и установленный проектом закона общий порядок вступления новой нормы в силу, то есть по истечении 10 дней после дня официального опубликования.

В документе есть напоминание о том, что согласно Бюджетному кодексу выделение бюджетных ассигнований на принятие новых видов расходных обязательств может осуществляться только с начала очередного финансового года. С учётом изложенного законопроект не может быть поддержан, подчёркивает СП. По мнению экспертов, после принятия законопроекта появится возможность взимать плату за услуги с людей, попавших в вытрезвители.

Мы не знаем, ознакомился ли депутат севастопольского Заксобрания Евгений Дубовик с сопутствующими законопроекту материалами. Но вот в том, что он досконально изучил сам проект закона, сомнения есть.

26 ноября Дубовик зарегистрировал постановление «О поправках к проекту федерального закона № 709181-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части оказания помощи лицам, находящимся в общественных местах в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, утратившим способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке».

Это постановление было внесено в повестку дня заседания сессии ЗС 3 декабря и принято единогласно без вопросов.

Какие же поправки в федеральный закон предлагает внести севастопольский депутат?


Как видим, в нескольких статьях нового закона Дубовик предлагает «в наименовании слова «токсического опьянения,» заменить словами «токсического опьянения и».

Посмотрим первоисточник. В частности, абзац второй ст. 1федерального закона звучит так: «Организации и осуществления мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в общественных местах в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, утратившим способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке, включая создание в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации, и организацию деятельности специализированных учреждений для оказания помощи указанным лицам. Правила организации деятельности таких специализированных учреждений утверждаются Правительством Российской Федерации». Аналогичная формулировка и в других статьях.

В варианте Дубовика фрагмент «токсического опьянения, утратившим способность..» будет читаться как «токсического опьянения и утратившим способность…».

Не надо быть филологом, достаточно школьных знаний о соединительном союзе «И». В данном случае он никоим образом не меняет смысла фразы! Хоть с «И», хоть без «И». 

Однако у Дубовика нашлось обоснование своих поправок.

Дубовик зачем-то ссылается на федеральный закон № 3 – ФЗ «О полиции» и глубокомысленно замечает, что «утрата способности передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке может произойти по причинам, не связанным с нахождением лица в состоянии опьянения».

Но, во-первых, в законопроекте №709181-7 речь идёт КОНКРЕТНО о лицах, находящихся в состоянии любого опьянения и ни о ком больше! Другие случаи предусматриваются иными законодательными актами.

Во-вторых, авторы федерального законопроекта предлагают внести изменения в следующие законы: № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Причем тут закон «О полиции» и приказ МВД?  

В-третьих, непонятно, почему Дубовик не вставляет своё «И» также и в авторское название законопроекта? Ведь абракадабра какая-то получается…

Представляем, как будут дивиться поправкам севастопольского Заксобрания авторы федерального закона… Среди них есть очень грамотные люди.

Наверное, грамотные люди есть и в нынешнем Заксобрании. Только почему-то у них подобных вопросов к Дубовику не возникло. Может, просто не удосужились прочесть документ, за который проголосовали? Странно, что и у юруправления ЗС отсутствуют замечания лингвистического характера,  хотя и не удивительно.

Возникает ещё вопрос. Зачем Дубовик, с позволения сказать, такой ерундой занимается? Он же председатель комитета по экономике, где дел невпроворот.

Или всё дело в том, что «принятие настоящего Постановления позволит Законодательному Собранию города Севастополя реализовать право законодательной инициативы»? Это и есть «ожидаемые позитивные изменения»? Всего-то?

Источник: Портал Информер

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