Знакомьтесь, новый глава департамента образования и науки города Севастополя

30 сентября 2019     32
Знакомьтесь, новый глава департамента образования и науки города Севастополя

30 сентября Елена Николаевна Богомолова официально утверждена на должность и.о.  директора департамента образования и науки города Севастополя.
Это произошло на аппаратном совещании правительства Севастополя.
О назначении нового и.о. директора департамента образования и науки города Севастополя сообщил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Справка

Образование высшее

С января 2015 по 30 сентября 2019 – начальник отдела управления общего среднего, дошкольного образования и воспитательной работы в городе Севастополе.

Неоднократно отмечалась грамотами Министерства образования и науки Украины, Севастопольского городского совета и горгосадминистрации. Является отличником образования Украины (2002) и награждена медалью «За трудовое отличие» (2006).


Понедельник, 30 сентября 2019 г. 105

Источник: Портал Информер

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