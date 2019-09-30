Знакомьтесь, новый и.о. глава департамента общественных коммуникаций города Севастополя

30 сентября Анастасия Сергеевна Солопеко официально утверждена на должность и.о. директора департамента общественных коммуникаций города Севастополя.
Это произошло на аппаратном совещании правительства Севастополя.О назначении нового вице-губернатора сообщил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.
Справка
Родилась 5 января 1985 года в Красноярске.
Образование высшее, в 2008 году окончила факультет филологии и журналистики Сибирского Федерального Университета. Прошла повышение квалификации в «Высшей школе экономики» по программе «Основы мультимедийной журналистики и менеджмента конвергентной редакции».
Трудовую деятельность начала во время обучения в университете в феврале 2004 года в ТРК «7 канал» (Красноярск)
С августа 2005 года по февраль 2016 занимала различные должности в ТРК «Прима-ТВ» г. Красноярск, пройдя путь от специального корреспондента до главного редактора.
С сентября 2012 года по май 2013 года – старший преподаватель кафедры общественных связей Сибирского государственного аэрокосмического университета имени академика М.Ф. Решетнева
С февраля 2013 года по март 2014 года – пресс-секретарь АНО “Спортивный Красноярск-2019”
С марта 2015 года по декабрь 2016 года внештатный консультант, куратор дискуссионного клуба АНО “Дирекция XXIX Всемирной зимней Универсиады в г. Красноярске
С 2016 года работала в различных коммерческих организациях.
С января 2019 года назначена на должность советника Руководителя Исполкома Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ».
С марта 2019 года переведена на должность начальника Управления информационной политики Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ».
Лауреат Всероссийского конкурса регионального телевидения «Время действовать», лауреат Всероссийского телевизионного конкурса ТЭФИ-регион 2011 в номинации «Телевидение и жизнь: специальный проект» (продюсер и автор проекта), награждена памятной медалью и грамотой “XXVII Всемирная летняя универсиада 2013 года в г. Казани” за вклад в подготовку и проведение XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани.
Член Попечительского совета Фонда поддержки независимых региональных и местных СМИ «Правда и справедливость»
Понедельник, 30 сентября 2019 г. 487
Источник: Портал Информер