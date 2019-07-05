«Золотая Балка» полагает, что кому-то выгодно накалять ситуацию и говорить об «ужасных дагестанцах»

Агрофирма «Золотая Балка» заявляет, что, подобно всем другим винодельням в Крыму, будет продолжать прибегать к использованию сезонной рабочей силы.

Исторически так сложилось, что ни одно винодельческое хозяйство не может обойтись без сезонных работников, которые нужны для таких мероприятий как подвязка, обрезка, обработка виноградников.

Жители Крыма и Севастополя, к сожалению, отказываются от этих работ. В разное время в качестве сезонных работников привлекались жители разных регионов.

В 2015 году «Золотая Балка» пригласила на сезонные мероприятия граждан Украины, но по приезде они были сразу задержаны, а агрофирма получила четкое указание использовать труд только российских граждан. Тот факт, что на сезонные работы приезжают представители южных регионов страны, сам по себе не может квалифицироваться как нарушение порядка или ущемление прав местного населения.

Работники дагестанской национальности – такие же граждане России. Соседние с «Золотой Балкой» винодельческие предприятия также привлекают их на свои виноградники. Но на территории 1 отделения некие местные активисты выражают протест против присутствия по соседству людей другой национальности. Такие выступления сильно напоминают арийские лозунги и служат пропаганде фашистских настроений.

За привлечение к сезонной работе людей другой национальности агрофирму публично, в прессе, обвиняют в создании криминогенной обстановки. «Золотая Балка» кровно заинтересована в порядке, в соблюдении всех норм закона и правил добрососедства, а потому ставит перед собой задачу совместно с правоохранительными органами разобраться в причинах конфликтной ситуации.

Но ни по одному из 10 якобы имевших место случаев неподобающего поведения со стороны сезонных рабочих, не было ни одного обращения и ни одного заявления в полицию. «Золотая Балка» активно сотрудничает с органами внутренних дел, открыта к диалогу и стремится к взаимодействию со всеми местными жителями, чтобы исключить любые провокации. Агрофирма даже привозила на местность депутатов Законодательного собрания Севастополя, чтобы они могли своими глазами оценить ситуацию.

Сезонные работники – как правило, взрослые люди, средний возраст как мужчин, так и женщин, от 50 до 60 лет. Лишь небольшая часть – молодые люди, которые, вполне возможно, по вечерам ходят на спортивную площадку тренироваться.

Утверждения, что они будто бы «шатаются по ночам» – ни что иное как клевета: рабочий день начинается в 6 утра, а труд этот очень тяжелый, без сна и отдыха практически невозможный. Если и были какие-то гипотетические ссоры между сезонными рабочими и местными жителями – «Золотая Балка» готова наказать виновных.

Агрофирма установила жесткую дисциплину, за нарушение которой сезонные работники сразу отправляются домой. Но необходимо отличать требование соблюдения цивилизованных норм общежития от проявлений шовинизма! Ни в одной стране мира человека не назовут нежелательным элементом исключительно по национальному признаку, без предъявления конкретных претензий.

Представители агрофирмы на всех встречах с активистами просят предоставить информацию об имевшихся негативных случаях, но в ответ из уст специально подготовленных людей звучат только тщательно подготовленные лозунги об «ужасных дагестанцах». Складывается ощущение, что ситуация искусственно накаляется в предвыборных целях.