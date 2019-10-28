«Золотая Балка» получила награды во всех номинациях I Международного винного конкурса имени Льва Голицына

В рамках IX Ежегодного Всероссийского саммита виноделов, который состоялся в Крыму 26 октября, впервые был организован престижный Международный винный конкурс имени Льва Голицына (Lev Golitsyn Internetional wine competition). В последний раз форум подобного уровня проходил в Крыму полвека назад.

Экспертное международное жюри представляли ведущие мировые винные критики и эксперты: легендарный британский телеведущий Оз Кларк (Великобритания), Даррел Джозеф (США–Австрия), Аннетт Скарф (Великобритания-Сингапур), Эсси Авеллан (Финляндия), Эстер Дули (Сингапур), Йинг Ксин Тан (Сингапур), Томас Долл (Германия-Россия), Джон Сальви (Франция-Великобритания), а также известные отечественные сомелье и критики: Артур Саркисян, Дмитрий Ковалев, Татьяна Селиванова, Карина Согоян, Денис Руденко. Председатель – Фредерико Кастеллуччи (Италия), экс-президент Международной организации виноградарства и виноделия International Organisation of Vine, OIV.

Объективность и независимость оценок обеспечивались международными стандартами конкурса: дегустации проводились в несколько этапов в соответствии с правилами International Organisation of Vine. На суд экспертов были представлены 400 образцов от производителей из 20 стран: России, Франции, Испании, Италии, Абхазии, Австралии, Армении, Болгарии, Грузии и других. Российские вина соревновались за победу в семи отдельных номинациях. Самым достойным российским винам, изготовленным из винограда, выращенного на территории Российской Федерации, присуждался титул «Лучшее вино года» с вручением «Кубка Льва Голицына».

Для агрофирмы «Золотая Балка» I Международный конкурс им. Льва Голицына стал по-настоящему триумфальным. Образцы, представленные на суд международных экспертов, получили награды во всех номинациях конкурса: золото, 5 серебряных медалей и 5 бронзовых!

В номинации «Лучшее игристое вино России 2019», сделанное методом шарма, победило игристое вино ZB Wine Moscato полусладкое розовое. Оно удостоилось Золотой медали и «Кубка Льва Голицына».

Серебряными медалями эксперты наградили ZB Wine Riesling полусухое белое, Шардоне Балаклава (Chardonnay Balaklava) брют белое, Балаклава Саперави Резерв сухое красное, Балаклава Локо Чимбали (Balaklava Loco Cimbali) cухое белое, Балаклава Локо Чимбали (Balaklava Loco Cimbali) cухое красное, Балаклава Каберне Совиньон Резерв сухое красное, Балаклава Мерло Резерв сухое красное, ЗБ Вайн Саперави (ZB Wine Saperavi) сухое красное, Балаклава Пино Нуар Резерв сухое красное. Бронза досталась игристому жемчужному вину ZB Wine Frizzante сухое белое, ZB Wine Spumante брют белое, ZB Wine Frizzante полусладкое красное, «Золотая Балка» полусладкое белое и Балаклава Мускат (Balaklava Muskat) полусладкое белое.

«Стенд «Золотой Балки» на саммите посетили тысячи людей и, попробовав наши вина, все давали им неизменно высокие оценки, – отметила генеральный директор агрофирмы Елена Костенко. – Наши игристые вина хорошо знакомы и любимы на отечественном рынке. Но сегодня мы испытываем особую гордость от того, что они получили признание у самых авторитетных международных экспертов. Мы сажаем новые виноградники, обновляем производство, расширяем линейки. Нам очень важно, чтобы мы получали вдохновение на дальнейшее развитие с помощью таких престижных конкурсов и объективных наград».

По словам бренд-амбассадора «Золотой Балки» Максима Ткачиборода, особенный интерес у российских компаний вызвали представленные на стенде новинки агрофирмы: выдержанные премиальные игристые вина Cuvee de Vitmer и первая линейка резервных вин «BALAKLAVA Barrique», созданная с участием известного энолога Олега Репина.

А получившие бронзовые награды на конкурсе жемчужные игристые вина ZB Wine Frizzante рестораторы и сомелье назвали прекрасной отечественной альтернативой итальянскому просекко в винных картах российских ресторанов.







Понедельник, 28 октября 2019 г. 575

Источник: Портал Информер