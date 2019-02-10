«Золотого кольца Боспорского царства» не было бы без Крымского моста

1 февраля 2019     217
«Золотого кольца Боспорского царства» не было бы без Крымского моста

Воссоединение Крыма с Россией и строительство моста через Керченский пролив способствовали рождению идеи создания масштабного межрегионального туристического проекта «Золотое кольцо Боспорского царства». Об этом заявил министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко на пресс-конференции в Москве.

Проект разработан министерством курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края совместно с Краснодарским региональным отделением РГО. Он включает в себя организацию экспедиций и туров, проведение конференций, фотовыставок и фестивалей на территории четырех субъектов РФ: Краснодарского края, Крыма, Севастополя и Ростовской области.

“Золотое кольцо Боспорского царства” входит в перечень десяти приоритетных маршрутов РФ, ориентированных на въездной туризм по версии Ростуризма.

В туры продолжительностью от двух дней до недели включено посещение около 30 памятников Античности и современных объектов, связанных с историей Боспора. Туристы увидят мыс Фиолент и Свято-Георгиевский мужской монастырь, Царский курган в Керчи, Музей античного виноделия в Абрау-Дюрсо, музей-заповедник “Фанагория” в Тамани, Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник и многое другое.

“Реализация этого проекта и сама его идея в значительной степени была рождена благодаря, безусловно, воссоединению Крыма с Россией и решению сложнейшей инфраструктурной задачи по соединению материковой России и Крымом посредством строительства Крымского моста. Без этого, думаю, проекта просто бы не было”, – отметил Волченко.

 
crimea.ria.ru




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