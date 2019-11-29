Зубков не может сам убрать буквы с земельного участка техникума

Владелец зоопарков «Сказка» и «Тайган» Олег Зубков не намерен убирать рекламные буквы в «голливудском» стиле, которые он разместил на земельном участке, принадлежащем Белогорскому технологическому техникуму.

«Я не могу сносить эти буквы сам. Потому что я их создал, потому что они являются украшением. И поэтому я считаю, что это удел государства – назначить комиссию, произвести этот снос и взыскать с меня деньги за этот снос. Я такое решение принял и оно законное, оно возможное», — сказал Зубков. Ранее Двадцать первый арбитражный апелляционный суд Севастополя обязал предпринимателя Олега Зубкова демонтировать с земельного участка Белогорского технологического техникума сооружение из букв «Парк львов Тайган». Рассмотрение кассационной жалобы назначено на 9 декабря этого года.

Глава Крыма Сергей Аксёнов отметил, что действия владельца сафари-парка «Тайган»носят исключительно провокационный характер. Власти республики , но Зубков должен работать в законодательном поле России.

«Господина Зубкова знаю очень давно, на мой взгляд, его действия носят исключительно провокационный характер. При этом главная задача органов власти – не дать Зубкову уничтожить животных, независимо от его истерик и формулировок. Считаю, что в результате собственной деятельности, не соблюдая и полностью игнорируя законодательство, он попал в капкан, и якобы, как человек, радеющий за животных, рассказывает о том, что сам убьет медведей. Это верх цинизма», – сказал Аксёнов.

Он считает, что мотивация владельца сафари-парка – «работать под черным флагом, скрывая истинные размеры своих доходов».

«Понимаю, есть информация, что он в Португалии дом строит, деньги нужны. Однако это не повод, прикрываясь животными, распространять ложную информацию о действиях органов власти. Я вам сказал и коллегам заявляю, и крымчанам подчеркиваю свою позицию: никакой цели закрыть сафари-парк нет. По крайней мере, зверям сегодня ничего не угрожает, мы наблюдаем за ситуацией. В случае попыток Зубкова умерщвления животных правоохранительными органами будут приняты соответствующие меры реагирования», – сказал Аксенов.

Сергей Аксенов также заявил, что власти Крыма могут инициировать судебные разбирательства по фактам клеветы в адрес государственных структур со стороны защитников владельца частных зоопарков «Сказка» и «Тайган» Олега Зубкова, которые распространяют ложную информацию в социальных сетях.







Пятница, 29 ноября 2019 г. 1297

Источник: Портал Информер