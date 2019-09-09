Иван Ермаков: «Расклад Заксобрания по политической принадлежности напоминает последний состав Горсовета»

Можно с облегчением вздохнуть – выборный марафон по избранию депутатов Законодательного собрания завершён.

Одни радуются достигнутым результатам, другие не очень восторженны, третьи разочарованы, четвёртые всем не довольны — как процессом, так и результатом. Ну, а пофигистам всё по-барабану.

Мне хочется поздравить всех, кто организовывал избирательный процесс, участвовал в нём. Главное тех, кто добился победы — стал обладателем желаемого мандата.

Теперь о результатах.

Они в какой-то мере были предсказуемы. Хотя, проявились некоторые сюрпризы. А как же без них.

Скажем, результат партии пенсионеров для меня стал неожиданностью, как и победа Горелова на 3-ем округе, где «Единая Россия» столько сил и денег вкладывала в кандидата Гончарову. Билборды, плакаты, листовки, фото с лидерами «ЕР» Турчаком, Витко, Саблиным, Беликом и…

Здесь, думаю, нанесён жесткий удар по имиджу и самолюбию депутата Госдумы РФ Дмитрия Белика – это ведь его протеже и соратница. Задумайтесь, Дмитрий Анатольевич, это Вам звонок?

Оказывается, сюрпризы возможны ещё и в наше время… Что касается партийных результатов, то я ожидал более весомых показателей от СРО ПП «Единая Россия». Они, учитывая тот объём вложений, достаточно скромны.

Хотя, в целом, и неплохие. Скажем, если не мажоритарщики, то дела были бы не совсем впечатляющие.

Мне представляется, что в партийных делах наступил определённый кризис, если даже властная партия, располагающая практически не ограниченными ресурсами, не добилась внушительных достижений, то, что уж о других говорить?

В партийном строительстве, мне думается, требуется перезагрузка, и не только в Севастополе.Что касается качественного состава избранных депутатов, то с удовлетворением отмечаю, что они достойные и заслужившие уважение люди. А вот насколько они будут единой командой, готовой и подготовленной трудиться на благо развития экономики, достижения результатов в обеспечении чистоты, порядка и процветания города, а также получения необходимого уровня жизни горожан, а это ведь главное. Но, как говорится, поживём – увидим!

Мне очень хочется, чтобы в Заксобрании сложилась дружная и продуктивная работа, но уже сейчас вижу возможный раздрай даже среди депутатов от «ЕР». Не исключаю, что группа от Алексея Чалого захочет иметь свою «золотую карту» при принятии решений. Думается, чтобы не было тех отрицательных моментов, которые имели место в работе властных структур предыдущего периода — нужна ответственность депутатов, правительства и, как ни странно покажется, Общественной палаты, которой, к сожалению, так и нет до сих пор.

Мне думается, что она бы смогла стать тем связующим звеном между правительством – Заксобранием – обществом, народом Севастополя. Надеюсь, что так оно и будет.

К слову, расклад Заксобрания по политической принадлежности напоминает мне последний состав Горсовета. Думаю, что если будет избран умелый и авторитетный СПИКЕР, а такой среди депутатов имеется, а также будет отлажено взаимодействие с губернатором (а для этого имеются все предпосылки и основания), уверен, что власть будет надёжно обеспечивать достойную жизнь севастопольцам.

И будет Севастополь процветать на радость россиянам, президенту Владимиру Путину. Главное, самим себе, севастополцам. А это великое дело! При этом надо помнить, что – это возможно только в единстве. Ведь только в единстве – сила!





Понедельник, 9 сентября 2019 г. 313

Источник: Портал Информер