Иван Ермаков: «Я уже начинаю формировать избирательный штаб на выборы губернатора Севастополя»

Интервью руководителя редакции «ИНФОРМЕР» Александра Гофмана с председателем Севастопольского регионального отделения политической партии «Патриоты России» Иваном Федосовичем Ермаковым.

Александр Гофман: Вы – известный севастополец. Знаете жизнь города и людей в нём живущих. Давайте поговорим о насущном дней нынешних. Для начала расскажите немного о своей жизни, ведь всякое можно услышать о Вас.

Иван Федосович Ермаков: Публичный человек должен быть готов к различным толкованиям его жизни. Ведь народ разный, и суждения его, порой, разнятся настолько, что найти истину очень проблематично. В суть мало кто вникает. Что касается моей публичной жизни, то она давно у всех на виду. В личную жизнь стараюсь особо никого не впускать. Отчитываться перед людьми надо, но это, порой, не вызывает понимания и веры.

Человек ведь так устроен, что хочет слышать только то, что, на его взгляд, ему лично известно, или импонирует его видению.

Я ведь был хорошим офицером и хозяйственником. Завод, на котором я прошёл все этапы становления, был одним из лучших в системе оборонки. Люди получали приличную, по тем временам, зарплату, обеспечивались жильём, социальными благами и пр.

Будучи директором процветающего и перспективного оборонного завода, я, когда мне предложили, согласился возглавить власть в городе-герое Севастополь. При этом, хочу отметить, что ситуация была самой, что ни на есть, критической. Развал СССР. Город, хоть и герой, стал, как бы, никому не нужным. Российское руководство, и особенно Борис Ельцин, от города реально отказалось.

Так мы оказались в лоне хоть и дружеской, но не совсем родной для многих, Украине. А главное что: откуда брать средства для существования, никто не сказал и даже не намекал.

И вот в это, действительно правильно названное лихим, время я и стал единовластным руководителем, то есть, за всё персонально отвечающим.

К слову, я был председателем Горсовета, исполкома и ещё одновременно, и заместителем председателя Верховного Совета Крыма. А вот зарплату получал одну, как председатель исполкома. Да и та была довольно условной.

Я взвалил всю ответственность за жизнь людей и состояние города на себя, понимая, что кто-то это должен сделать. К слову, весь аппарат исполнительной и представительной власти города и районов составляли 345 специалистов! И ничего, работали слаженно и ответственно, не дав развалиться городскому хозяйству и умереть промышленным и сельхозпредприятиям.

Политическая ситуация была крайне напряжённая. Большинство людей хотели быть в России, и мне стоило больших трудов лавировать, подписывая обращения от имени города, отстаивая интересы людей. В конечном итоге, в 1994 году, я был отстранён от должности за несовпадение моих действий с курсом президента Украины Леонида Кравчука.

После этого я оказался вне дел.

Пошёл работать в Крымский Церковный банк заместителем председателя правления по общим вопросам (охрана, пропускной режим и т.п.), то есть без связи с финансовой и бухгалтерской деятельностью банка. Но в конечном итоге с банка мне пришлось уволиться, а банк в скором времени рухнул, не справившись с взятыми обязательствами по принятым от населения вкладам.

Разные причины этому. Но вот мне, не имеющему к финансам банка никакого отношения, до сих пор вменяют, определённо озабоченные лица, как бы, я тоже в этом виноват. Хотя запросы во все страны мира с поиском моих вкладов и недвижимости остались безрезультатными.

Из собственности выявили только один гараж в кооперативе «Щитовик», и то построенный ещё при СССР, когда я работал командиром «Вертолётки». Очень уж были некоторые «крутые» украинские чиновники заинтересованы в моём унижении.

Хотя, хочу подчеркнуть, что я во все времена моей жизни был и остаюсь убеждённым сторонником братского союза российского, украинского и белорусского народов. Считаю их единым народом.

Плохо, когда забывается хорошее, а привязанное «плохое» постоянно выпячивается, но такова жизнь. Кое-кому из «заинтересованных» надо напомнить, что я, скажем, на свои личные средства построил памятный знак молодым севастопольцам, погибшим, спасая детей, а скольким людям помог получить жильё, обрести более 50-ти тысяч земельных участков, обеспечить водой в суровое время засухи, сохранить мир в лихие 90-е годы и т.п.

Александр Гофман: Да, без сомнений, Вы много сделали хорошего и можете долго перечислять. Люди знают, что Вы сделали для города. Поверьте, добрых слов от людей, знающих Вас, намного больше, чем злых и не всегда справедливых…

Хотелось бы услышать, почему Вы, так много занимаясь общественными делами, возглавляя севастопольское отделение партии «Патриоты России» и общественную организацию «Севастопольский Вымпел», не участвовали в последних выборах в Законодательное Собрание Севастополя?

Иван Федосович Ермаков: Вопрос прост, но ответить однозначно не могу. Ведь любая политическая сила для того и существует, чтобы стремиться и добиваться вхождения во власть. Это даёт членам партии и её сторонникам реализовать поставленную цель и обеспечивать распространение своей идеологии в реальную жизнь. Поэтому партийная ячейка просто обязана участвовать в выборах, особенно в тех, в которых она реально сможет добиться успеха и влиять на жизнь своего региона.

Я это понимаю как никто другой, ибо участвую в политической жизни давно. Но вот в последнее время наступило какое-то разочарование возможностью влияния на судьбу своего родного города.

Отстранение от участия в руководстве судьбой города и его жителей на уровне исполнительной власти заставляет задуматься, а что могут депутаты? Последний (первый) созыв Законодательного Собрания Севастополь показал свою несостоятельность. Все пять лет депутаты занимались в основном разборками между собой. А ведь они были выходцами из севастопольской среды. Да и избраны в 2014 году были от одной политической силы, партии «Единая Россия».

О каком единстве можно было говорить, если состав Заксобрания был расколот на два взаимоисключающих, по своим интересам и возможностям, «лагеря».

Одни «чаловские», другие – «губернаторские». И вот они все пять лет и перетягивали канат власти, тем самым внося раздрай в севастопольское общество. Даже не смогли создать Общественную палату, которую настигла участь раздрая и неспособность исполнить свою главную функцию связующего звена между властью и народом.

Кроме всего прочего, меня в определённой мере шокировал слоган вождей и героев – «бывшие». Кто бывшие – это ведь все севастопольцы, лидеры общественного мнения, депутаты, бросившие на «алтарь» свою судьбу в Севастопольскую Весну.

Многие сделали это осознанно и с надеждой на жизнь в родной для себя стране – России. Я лично всегда и везде провозглашал, что три народа: русский, украинский и белорусский – это единый и неделимый народ. Но, тем не менее, я полностью поддержал идею воссоединения Севастополя и Крыма с Россией. И не просто в мечтах, а в реальных делах.

Но за это получил «спасибо» только от бывшего моего государства Украина в виде уголовного дела за «зраду вітчизні». А вот моя новая Родина даже спасибо не сказала. Но это тоже, к слову.

Страна нашла своих героев, и это её право определять: кто и чего заслужил. Поэтому я, проанализировав сложившуюся ситуацию, посчитал невозможным участвовать в выборах депутатов Заксобрания города.

Но зато я почти на 100% определил: кто и от какой силы будут избраны. Ошибся буквально в нескольких кандидатах. Считал, что это будут достойные представители севастопольского общества. Так оно и намечалось, но вряд ли будет осуществлено на практике.

Это видно из начальных шагов их работы. Введение «чиновничьих» должностей. У председателя три зама, шесть или семь председателей комитетов и их замов, да, наверное, и секретарь в комиссии должен быть. Ну, и определять: кому какой кусок финансового пирога положен. Да, оплачивать работу надо, но не в таких суммах, как предполагается.

Кроме того, я почти уверен, что единство в их работе вряд ли возможно. Хотя, иногда деньги и сплачивают разных по интересам людей. Интересна при всей этой «каше» роль и.о. губернатора. Разделяй и властвуй. Перед одними депутатами и ЛОМами видно, как бы, заигрывание, даже заискивание.

Он готов дать, как мне кажется, некоторым по «полбулавы», другим по денежке, третьим – своё внимание. Хочу отметить, что я это всё проходил и должен чётко посоветовать и.о. губернатора, что из такого роя не выйдет ни хрена.

Александр Гофман: Ну Вы, Иван Федосович, и разъяснили так, что, думается, оптимизма оно не добавит севастопольцам. Вы на прошлых выборах губернатора принимали участие, правда, как народ говорил, без особого энтузиазма. А как следующей осенью, слабо участвовать, или как?

Иван Федосович Ермаков: Вы меня не провоцируйте. Но, тем не менее, глядя, что происходит в моём, моей семьи и детей, всех севастопольцев городе, я очень серьёзно подумаю и приму судьбоносное для себя решение. Скорее всего, оно будет позитивным. Ибо я накопил такой управленческий, хозяйственно-административный и политический опыт, что, думаю, грех его хоронить раньше срока.

Тем более, что я не вижу реальных мощных руководителей, способных управлять столь судьбоносным городом в системе страны. Получая такие огромные финансовые и материальные средства от федерального бюджета и не уметь ими распорядиться и обеспечить освоение – это ведь тоже уметь надо. Такое впечатление, что все приезжие чиновники только и занимаются, что осваивают огромные деньги в тротуары, дороги, парки и скверы. Облик города пока меняется довольно слабо.

В медицине только обещания строить больничные комплексы. За почти уже шесть лет не построено ни одной больницы новой. Хорошо хоть ремонт старых начали осуществлять.

Да, безусловно, делается немало, но скажите, какая из целевых программ из принятых закончена?

Я могу подсказывать (но это никому не нужно), ибо отдал этому городу свои лучшие годы жизни и руководил им в самые лихие 90-е годы, когда вместо денег были просто бумажки-купоны, шёл развал системы управления, гибель оборонной промышленности, как, впрочем, и всей оборонки тоже, и переподчинённость из СССР в Украину, и это при том, что народ желал быть в России.

Но не было за спиной мощного и богатого государства, как нынче. Я, в то тяжёлое время, осуществлял единоначальное руководство городом, т.е. был председателем горсовета и исполкома, да ещё и заместителем председателя Верховного Совета Крыма (высшего должностного лица), имея в своём распоряжении чиновничьего «войска» всего 340 человек – это в исполнительной и представительной ветвях власти.

Должен отметить, что система работала слаженно. Ведь каждый имел персональную ответственность.

Для чего сейчас штат только в исполнительной части власти почти 2,5 тысячи чиновников, да в представительной – ещё почти две сотни спецов? Ведь мы – это город. Залез на крышу здания правительства и всё видно, где, как и что делается?

Я не против, что у нас есть губернатор, сейчас, вероятно, будет его первый заместитель – председатель правительства города, председатель Заксобрания. Бога ради, пусть трудятся на благо жителей и города, но ведь результаты должны быть видны и реально ощутимы.

Я пойду на выборы сам (ибо привык единолично нести ответственность), или буду готовить достойного севастопольца, способного решать проблемы экономики и жизнеобеспечения города и добиться достойной жизни людей, живущих в этом прекрасном городе-герое, оплоте государства российского.

Надеюсь, он станет стержнем объединения народов России, Украины и Белоруссии. Ведь Великий князь Владимир, крестившийся здесь, в водах Чёрного моря у Херсонеса, потом крестил всю Русь и объединил в единое государство.

Начинаю формировать штаб избирательный и объединение всех общественных организаций, коим не безразлична судьба Севастополя и всех живущих на земле севастопольской.

И пусть победит сильнейший и справедливейший. Ну, а выбирать – севастопольцам себе руководителя, чтобы потом не «кивать на дядю». Ведь наша судьба – в наших руках.

В единстве – сила! Не так ли?

Источник: Портал Информер