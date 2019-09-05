Иван Комелов по секрету рассказал «ИНФОРМЕРу» о перспективах партии «Родина» в Севастополе

В то время как все политологи, политики и аналитики занимаются гаданием на кофейной гуще и пытаются предсказать результаты выборов в Заксобрание Севастополя, редакция «ИНФОРМЕРа» уже думает о послевыборных раскладах в нашем городе.

Чтобы получить информацию из первых уст, мы позвонили председателю севастопольского регионального отделения партии «Родина» Ивану Комелову.

– Иван, прежде всего, хотелось бы задать наиболее обсуждаемый вопрос, связанный с тобой. Тебя обвиняют в том, что ты призвал бойкотировать выборы в Заскобрание и портить избирательные бюллетени… А 9 сентября?

– Начнем с того, что мои слова просто переврали. Разумеется, я законопослушный гражданин Российской Федерации, не намерен устраивать никаких противозаконных акций. Это, во-первых.

Во-вторых, я никогда не призывал бойкотировать выборы. Но всегда выступал за то, чтобы в избирательные бюллетени был возвращен пункт «против всех».

Именно с этой моей позицией и связано мое заявление.

Повторюсь еще раз: все севастопольцы, имеющие право голоса, должны прийти на избирательные участки и отдать свой голос.

Если им нравится какой-то кандидат или партия, пусть голосуют за неё. Но если им не нравится никто, то они имеют полное право выразить свою гражданскую позицию и проголосовать против всех. Как они это сделают – это их выбор, их решение. Но на выборы должны прийти все.

– Хорошо, думаю, ты смог донести свою политическую позицию до наших читателей. Вернемся к выборам, а точнее к тому, что будет после выборов. Какие перспективы у севастопольской партии «Родина»?

– Я понимаю, о чем ты хочешь меня спросить.

Да, мы будем участвовать в выборах губернатора Севастополя.

Как будем участвовать и во всех выборах, которые будут проходить в Севастополе в будущем. Это наша принципиальная позиция, мы от неё не собираемся отступать.

– Тогда следующий вопрос. Ты пойдешь на выборы губернатора сам или же вы будете поддерживать одного из кандидатов?

– Давай отложим ответ на этот вопрос до следующего года. Я бы хотел посмотреть на результаты выборов в Заксобрание, на то, как сработается Развожаев с новым составом городского парламента, да и на поведение самого врио.

Но могу сказать уже сейчас, мы рассматриваем и первый, и второй варианты. Одно могу сказать определенно: партия «Родина» всегда будет оппозиционной ко всяким проявлениям коррупции во всех её видах, прежде всего, во властных структурах.

– Разреши задать еще один вопрос личного характера. В городе много скандалов, связанных с отпрысками известных политиков и бизнесменов. Как у тебя обстоит с этим дело?

– Я не буду комментировать эти скандалы, и те, которые попали в СМИ, и те, о которых говорят в кулуарах. Я считаю, что личная жизнь и семья – это святое, никто не имеет право в нее вмешиваться. О себе могу сказать только одно: у меня все хорошо.

Мой сын призван на срочную службу в ряды ВС России. Сейчас проходит службу в одной из частей береговой охраны Черноморского флота. Конечно же, ему тяжело, но так и должно быть. Именно армия превращает мальчика в мужчину, позволяет ему крепко встать на ноги, по-новому оценить себя и окружающих.

– Иван, спасибо за интервью. Надеюсь, что мы еще не раз будем обсуждать животрепещущие вопросы политической жизни нашего города.

– Спасибо тебе за возможность донести свою точку зрения до читателей «ИНФОРМЕРа». Что касается меня, то я всегда открыт для любого СМИ.

Александр Гофман

Источник: Портал Информер