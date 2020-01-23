Иван Охлобыстин: «Альфонсы, придурки и извращенцы полемизируют с ТВ каналов наряду с экспертами, этим обнуляя их авторитет»

23 января 2020     14
Иван Охлобыстин: «Альфонсы, придурки и извращенцы полемизируют с ТВ каналов наряду с экспертами, этим обнуляя их авторитет»

После многократно прокатившихся скандальных историй со «звездами» всех калибров и мастей, именующих не иначе как «быдлом» простых россиян, то есть людей, которым они обязаны своей известностью, стало понятно: это не единичные «оговорки по Фрейду», это тренд.

Иван Охлобыстин объяснил, откуда взялось это нездоровое поветрие.

 

«Мы сами эту тенденцию создали, возведя в ранг знаменитостей шлюх и сумасшедших. Нас не интересует мир истинной культуры, нам не интересны нормальные люди, нам глаз тешат склоки, извращения и чужие беды.

Мы поклоняемся случайным людям без заслуг, талантов, принципов и хоть каких-то намеков на интеллект. Наши дети копируют дешевых однодневок, восхищаясь, как удачно сложилась у них жизнь при полном отсутствии данных и затраченного труда. Альфонсы, придурки и извращенцы полемизируют с телевизионных каналов наряду с почтенными экспертами, этим обнуляя их авторитет. Богема взяла в моду публичное выращивание своих зародышей в купленных телах живых женщин. Эскортницы учат многодетных матерей жизни. Пиком всего этого можно считать историю девятнадцатилетней идиотки, продавшей свою девственность через интернет. Добро пожаловать в ад!», – охарактеризовал происходящее Охлобыстин.

 

«Их не надо критиковать в эфире федеральных каналов и в материалах глянцевых изданий. Про них вообще не нужно упоминать. Просто забыть. Навсегда. Возможность влиять на многочисленную аудиторию имеют право только люди, своим трудом, умом и талантом заслужившие эту честь», – считает Иван.



Четверг, 23 января 2020 г. 194

Источник: Портал Информер

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