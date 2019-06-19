Игоря Стрелкова и других обвинили в причастности к катастрофе «Боинга» MH17

Совместная следственная группа (JIT) предъявила официальные обвинения в причастности к крушению малайзийского «Боинга» MH17 на Донбассе в июле 2014 года трем гражданам России и одному гражданину Украины.

Их имена были объявлены на пресс-конференции представителями Совместной следственной группы (JIT) во время пресс-конференции 19 июня в Нидерландах.

По мнению голландских следователей, к крушению борта причастны бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин), его заместитель Сергей Дубинский (позывной «Хмурый»), заместитель Дубинского Олег Пулатов («Гюрза») и гражданин Украины Леонид Харченко («Крот») — начальник разведывательного батальона ГРУ ДНР, экс-командир гарнизона в Константиновке.



Следствие утверждает, что они несут ответственность за организацию доставки зенитно-ракетного комплекса «Бук» на «контролируемую сепаратистами территорию».

Перечисленных лиц обвинили в убийстве и объявят в международный розыск.

Ожидается, что судебный процесс о крушении лайнера начнётся в марте 2020 года. Судебные власти Нидерландов также анонсировали, что число подозреваемых вырастет за счёт предъявления обвинений лицам, «причастным к доставке ЗРК Бук на Донбасс».

При этом следствие не будет запрашивать экстрадицию подозреваемых из России и Украины, потому что законодательство двух стран не предусматривает возможность выдачи граждан. Следствие будет просить допроса подозреваемых.

Между тем, Игорь Стрелков (Гиркин) уже опроверг причастность ополчения ДНР к гибели самолета «Боинг» MH17.

«Ополчение «Боинг» не сбивало. Никаких комментариев по отношению к этой трагедии, а также о ходе следствия по этому делу я не даю», — написал Стрелков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».