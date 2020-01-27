Игровой автомат The Ghost Walks (Прогулки призраков) на myloveslot.com

Игровой автомат The Ghost Walks (Прогулки призраков) посвящён тематике призраков, которые обитают в заброшенном особняке. Подробное описание коэффициентов выплат, риск-игры и призовых игр в слоте Прогулки призраков представлено в данном обзоре, а поиграть в слот бесплатно и сделать ставки на реальные деньги можно на портале myloveslot.com

Захотелось поиграть в какой-нибудь необычный слот, наполненный таинственностью? У компании Belatra есть, что вам предложить – это игровой автомат The Ghost Walks на https://myloveslot.com.

Действия игры происходят в старинном особняке с призраками, летучими мышами и тайными сокровищами. Играть на этом автомате можно с виртуальными кредитами или на деньги, так что выбирайте подходящий вариант сами.

Как играть в слот

Игровая механика в этом слоте от Belatra ничем не отличается от других автоматов разработчика, но геймеров привлекает именно оригинальная тематика. Благодаря ей играть в этот видеослот хочется бесконечно долго.

Для начала нужно сделать ставку от 1 до 10 кредитов. К сожалению, выбирать игровые линии нельзя, а по умолчанию всегда активированы 20 штук. Сделав ставку бесплатными кредитами или реальными деньгами, запускайте барабаны кнопкой «Старт».

После их остановки вы увидите, какая сложилась комбинация и каков выигрыш.

Символы и коэффициенты

Автомат посвящен приключениям по заброшенному особняку, поэтому и игровые символы здесь соответствующие. Они задают необходимую атмосферу, а музыкальное сопровождение ее дополняет.

В игре есть скаттер и вайлд, повышающие шансы гемблеров на победу.

Коэффициенты для 3, 4 или 5 символов таковы:

· изображение привидения – это скаттер с множителем х100, х200 или х1000;

· карты «Валет», «Дама», «Король» и «Туз» – х10, х50, х200;

· летучая мышь и подсвечник – х10, х100, х200;

· могила с надгробием и сундук с сокровищами – х20, х100, х300;

· портреты графа и графини – х30, х100, х400;

· логотип игры – х4, х40, х200, х600;

· особняк под луной – х10 х100, х400, х2000.

Риск-игра на удвоение

Играя с выводом денег, попробуйте увеличивать призовые в риск-раунде. Запускается он по желанию и дает шанс удвоить выигрыш или даже умножить его на х4. Belatra традиционно включил в слот две рандомные риск-игры:

· в первой попробуйте побить карту дилера, выбрав одну из четырех перевернутых;

· во второй игре для удвоения угадайте цвет карты, а для получения х4 отгадайте масть.

Никакого секрета в риск-играх нет, а успех зависит от везения. Если считаете себя фартовым человеком, обязательно сыграйте! Заодно это и проверите.

Бесплатные игры в слоте Прогулки призраков

Получить возможность бесплатно вращать барабаны даже в платном режиме можно, собрав на игровом поле более трех скаттеров:

· за три штуки – 5 бесплатных круток;

· за четыре – 12 фриспинов;

· за пять – 25 вращений.

Если в процессе призовых игр снова соберете три или более скаттеров, фриспины прибавятся (но не более 300 штук подряд).







Понедельник, 27 января 2020 г. 174

Источник: Портал Информер