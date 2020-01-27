Игровой автомат The Ghost Walks (Прогулки призраков) на myloveslot.com

27 января 2020     21
Игровой автомат The Ghost Walks (Прогулки призраков) на myloveslot

Игровой автомат The Ghost Walks (Прогулки призраков) посвящён тематике призраков, которые обитают в заброшенном особняке. Подробное описание коэффициентов выплат, риск-игры и призовых игр в слоте Прогулки призраков представлено в данном обзоре, а поиграть в слот бесплатно и сделать ставки на реальные деньги можно на портале myloveslot.com

Захотелось поиграть в какой-нибудь необычный слот, наполненный таинственностью? У компании Belatra есть, что вам предложить – это игровой автомат The Ghost Walks на https://myloveslot.com.

Действия игры происходят в старинном особняке с призраками, летучими мышами и тайными сокровищами. Играть на этом автомате можно с виртуальными кредитами или на деньги, так что выбирайте подходящий вариант сами.

Как играть в слот

Игровая механика в этом слоте от Belatra ничем не отличается от других автоматов разработчика, но геймеров привлекает именно оригинальная тематика. Благодаря ей играть в этот видеослот хочется бесконечно долго.

Для начала нужно сделать ставку от 1 до 10 кредитов. К сожалению, выбирать игровые линии нельзя, а по умолчанию всегда активированы 20 штук. Сделав ставку бесплатными кредитами или реальными деньгами, запускайте барабаны кнопкой «Старт».

После их остановки вы увидите, какая сложилась комбинация и каков выигрыш.

Символы и коэффициенты

Автомат посвящен приключениям по заброшенному особняку, поэтому и игровые символы здесь соответствующие. Они задают необходимую атмосферу, а музыкальное сопровождение ее дополняет.

В игре есть скаттер и вайлд, повышающие шансы гемблеров на победу.

Коэффициенты для 3, 4 или 5 символов таковы:

· изображение привидения – это скаттер с множителем х100, х200 или х1000;

· карты «Валет», «Дама», «Король» и «Туз» – х10, х50, х200;

· летучая мышь и подсвечник – х10, х100, х200;

· могила с надгробием и сундук с сокровищами – х20, х100, х300;

· портреты графа и графини – х30, х100, х400;

· логотип игры – х4, х40, х200, х600;

· особняк под луной – х10 х100, х400, х2000.

Риск-игра на удвоение

Играя с выводом денег, попробуйте увеличивать призовые в риск-раунде. Запускается он по желанию и дает шанс удвоить выигрыш или даже умножить его на х4. Belatra традиционно включил в слот две рандомные риск-игры:

· в первой попробуйте побить карту дилера, выбрав одну из четырех перевернутых;

· во второй игре для удвоения угадайте цвет карты, а для получения х4 отгадайте масть.

Никакого секрета в риск-играх нет, а успех зависит от везения. Если считаете себя фартовым человеком, обязательно сыграйте! Заодно это и проверите.

Бесплатные игры в слоте Прогулки призраков

Получить возможность бесплатно вращать барабаны даже в платном режиме можно, собрав на игровом поле более трех скаттеров:

· за три штуки – 5 бесплатных круток;

· за четыре – 12 фриспинов;

· за пять – 25 вращений.

Если в процессе призовых игр снова соберете три или более скаттеров, фриспины прибавятся (но не более 300 штук подряд).



Понедельник, 27 января 2020 г. 174

Источник: Портал Информер

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