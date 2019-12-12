Игровые автоматы на рубли в игровом клубе slot-cash.com

Игровые автоматы на рубли, которые можно найти по адресу slot-cash.com, позволяют игрокам делать реальные ставки на деньги онлайн, вносить депозит и выводить деньги через банковские карты, электронные платежные системы и мобильных операторов.

Поиграть и выиграть рубли в игровые автоматы может любой желающий, достигший совершеннолетия, внесший на депозит минимальную сумму для пополнения.

Игровые автоматы на рубли

Игровые автоматы на рубли предполагают такие популярные способы пополнения, как:

· ввод и вывод средств с карт российских и зарубежных банков;

· мгновенные платежи через электронные платежные системы в интернете;

· переводы через счета любых мобильных операторов.

Выбор автоматов в онлайн казино на любой вкус достаточно обширен, мы рекомендуем Sizzing Hot, Резидент, Обезьянки, Bananas Go Bahamas и другие хиты от известных издателей.

Кто может играть в казино slot-cash.com на рубли

Зарегистрироваться в онлайн казино и открыть счет в рублях для игры в слоты на реальные деньги может любой совершеннолетний гражданин.

В профиле необходимо указать достоверную информацию, а, при выводе средств, пройти верификацию и предоставить сканы всех страниц гражданского паспорта.

Если депозит вносится с помощью банковской карты, эмитированной зарубежным банком, то возможно потребуется предоставить фотографии карты с лицевой и обратной стороны.

Правилами допускается замазывать на снимках CVV2 код, но если казино требует прислать неотредактированные снимки, то пользователь должен понимать, что предоставляет доступ к своему банковскому счету третьим лицам и осознавать возможные последствия данного шага.

Важно! Играть в казино на рубли вы можете только со своей собственной банковской карты. Чужие карты, включая и те, что принадлежат ближайшим родственникам использовать нельзя. При проверке такой аккаунт заблокируют вместе со всеми деньгами на счетуКомиссии за пополнение и вывод рубли в казино

Размер комиссии за пополнение в казино составляет 0%, но определенный процент может брать банк в соответствии с договором обслуживания вашей банковской карты. Например, при пополнении счета с кредитной карты зарубежных банков дополнительно спишется 4% от суммы.

На вывод рубли комиссия регламентируется правилами самого казино и зависит от таких моментов:

· сумма вывода;

· метод вывода;

· статус игрока в системе казино и правила программы лояльности;

· основной или бонусный счет используется для вывода средств.

Минимальная сумма депозита составляет 50 руб., а для вывода минимальный размер составляет 100 руб., но может быть увеличен до 1000 руб. и более.

В каком казино есть игровые автоматы на рубли

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Источник: Портал Информер