Игровые автоматы на рубли в игровом клубе slot-cash.com

12 декабря 2019     10
Игровые автоматы на рубли в игровом клубе slot-cash Игровые автоматы на рубли, которые можно найти по адресу slot-cash.com, позволяют игрокам делать реальные ставки на деньги онлайн, вносить депозит и выводить деньги через банковские карты, электронные платежные системы и мобильных операторов.

Поиграть и выиграть рубли в игровые автоматы может любой желающий, достигший совершеннолетия, внесший на депозит минимальную сумму для пополнения.

Игровые автоматы на рубли

Игровые автоматы на рубли предполагают такие популярные способы пополнения, как:

· ввод и вывод средств с карт российских и зарубежных банков;
· мгновенные платежи через электронные платежные системы в интернете;
· переводы через счета любых мобильных операторов.

Выбор автоматов в онлайн казино на любой вкус достаточно обширен, мы рекомендуем Sizzing Hot, Резидент, Обезьянки, Bananas Go Bahamas и другие хиты от известных издателей.

Кто может играть в казино slot-cash.com на рубли

Зарегистрироваться в онлайн казино и открыть счет в рублях для игры в слоты на реальные деньги может любой совершеннолетний гражданин.

В профиле необходимо указать достоверную информацию, а, при выводе средств, пройти верификацию и предоставить сканы всех страниц гражданского паспорта.

Если депозит вносится с помощью банковской карты, эмитированной зарубежным банком, то возможно потребуется предоставить фотографии карты с лицевой и обратной стороны.

Правилами допускается замазывать на снимках CVV2 код, но если казино требует прислать неотредактированные снимки, то пользователь должен понимать, что предоставляет доступ к своему банковскому счету третьим лицам и осознавать возможные последствия данного шага.
Важно! Играть в казино на рубли вы можете только со своей собственной банковской карты. Чужие карты, включая и те, что принадлежат ближайшим родственникам использовать нельзя. При проверке такой аккаунт заблокируют вместе со всеми деньгами на счетуКомиссии за пополнение и вывод рубли в казино

Размер комиссии за пополнение в казино составляет 0%, но определенный процент может брать банк в соответствии с договором обслуживания вашей банковской карты. Например, при пополнении счета с кредитной карты зарубежных банков дополнительно спишется 4% от суммы.

На вывод рубли комиссия регламентируется правилами самого казино и зависит от таких моментов:

· сумма вывода;
· метод вывода;
· статус игрока в системе казино и правила программы лояльности;
· основной или бонусный счет используется для вывода средств.

Минимальная сумма депозита составляет 50 руб., а для вывода минимальный размер составляет 100 руб., но может быть увеличен до 1000 руб. и более.

В каком казино есть игровые автоматы на рубли

Из линейки казино онлайн для игры на рубли лучше всего подходит проект slot-cash.com.

Обязательно обратите внимание на бездепозитный бонус, который предлагает данный проект, а также другие акционные условия, турниры и поощрения для новых и постоянных игроков.

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

На Украине оправдались за искажение коммюнике «нормандской четверки»
На Украине оправдались за искажение коммюнике «нормандской четверки»

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Алексей Резников оправдал искажения в коммюнике, принятого по итогам …


Игровые автоматы на рубли в игровом клубе slot-cash
Игровые автоматы на рубли в игровом клубе slot-cash.com

Игровые автоматы на рубли, которые можно найти по адресу slot-cash.com, позволяют игрокам делать реальные ставки на деньги онлайн, вносить депозит …


Спортсмены из ЛНР и ДНР приедут в Севастополь на турнир по боксу
Спортсмены из ЛНР и ДНР приедут в Севастополь на турнир по боксу

С 13 по 14 декабря впервые в Севастополе пройдет турнир по боксу на Кубок командующего Черноморским флотом. Поединки пройдут на рингах …


На Черноморский флот поступил разведывательный вертолет Ка-31Р
На Черноморский флот поступил разведывательный вертолет Ка-31Р

Первый разведывательный вертолет Ка-31Р поступил на вооружение 318 отдельного смешанного авиаполка Черноморского флота. Командующий ВМФ России Николай Евменов заявил, что …


Поветкин рассказал, когда может состояться повторный бой с Хантером
Поветкин рассказал, когда может состояться повторный бой с Хантером

09:29 Российский боксёр-тяжеловес Александр Поветкин заявил, что может провести второй бой с американцем Майклом Хантером в середине 2020 года. «Месяц-полтора …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты