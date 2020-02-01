Идеальная квартира от «ИнтерСтрой»

Идеальная квартира… Какая она? Для кого-то это компактная уютная студия в современном микрорайоне, а для другого – просторная «трешка» в клубном доме с видом на парк.Какими бы ни были ваши предпочтения, подходящий вариант найдется для каждого. На сайте строительной компании «ИнтерСтрой» широкий выбор предложений на любой вкус!

Даже самые взыскательные обязательно найдут себе вариант по душе, а менеджеры компании всегда будут рады ответить на все вопросы.

Выбирайте свою квартиру на сайте: интерстрой.рф

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8 (800) 775-11-17 (бесплатная горячая линия)

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Суббота, 1 февраля 2020 г. 729

Источник: Портал Информер