Идеальное место для комфортной жизни в Севастополе от «ИнтерСтрой» (ФОТО, ВИДЕО)

27 ноября 2019     10
Идеальное место для комфортной жизни в Севастополе от «ИнтерСтрой» (ФОТО, ВИДЕО)

ЖК «Лесной» от одного из крупнейших застройщиков Крыма и Севастополя – ООО «ИнтерСтрой» – это жилой комплекс, где созданы все условия для комфортного проживания.

Район отличается прекрасной экологией и тихой атмосферой. Дом расположен в непосредственной близости от зеленого массива, поэтому здесь с легкостью можно устроить пробежку, велосипедную прогулку или просто пройтись по лесу солнечным утром, наслаждаясь красотой природы.

Достоинства спального района удачно дополняют удобные транспортные развязки, подъездные пути и остановки общественного транспорта. К тому же, до центра города можно доехать всего за 15-20 минут.

В отличие от панельных «муравейников» на лестничных площадках в ЖК «Лесной» будут располагаться не более пяти квартир на одном этаже.

Внутренние стены обеспечивают качественную тепло- и звукоизоляцию. Все балконы и лоджии в жилом комплексе застеклены. Каждая квартира обеспечена современным газовым котлом.

Особое внимание уделено созданию комфортной среды – строительству современных детских и спортивных площадок, прогулочных и зеленых зон. Не будет проблем у жителей ЖК «Лесной» и с наличием парковочных мест. Стоянка для автомобилей здесь одна из самых вместительных в городе среди новостроек.

Первая очередь объекта уже сдана. Открыты продажи квартир во второй очереди объекта.

Для покупателей доступно ипотечное кредитование от РНКБ и Банка Россия, применение сертификатов материнского капитала и военной ипотеки.

До конца 2019 года действует акция от застройщика. Квартиру в ЖК «Лесной» можно купить в рассрочку без процентов и переплат.

Более подробную информацию о ЖК «Лесной» можно узнать в отделе продаж компании «ИнтерСтрой»: +7(978)771-11-17 или на сайте интерстрой.рф.



Среда, 27 ноября 2019 г. 251

Источник: Портал Информер

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