Идём на рекорд? В Севастополе выкосят всю траву, а очистка урн в центре города будет производиться до 10 раз в день!

10 июня 2019     10
Идём на рекорд? В Севастополе выкосят всю траву, а очистка урн в центре города будет производиться до 10 раз в день!

Власти Севастополя планируют выкашивать летом по 4 млн квадратных метров травы каждый месяц. Об этом 10 июня на аппаратном совещании в правительстве города заявил директор департамента городского хозяйства Михаил Тарасов.

«Ведутся работы по покосу. 4 млн квадратных метров – это плановый объём работы, который необходимо выполнять ежемесячно: 1,6 млн – покос внутригородскими муниципальными образованиями, 0,5 млн – на придомовых территориях, 1,6 млн – парки и скверы. Также там работают 32 человека и 20 единиц техники», – сказал он.

В течение летнего сезона будет уделяться большое внимание вывозу мусора.

«Увеличена кратность вывоза мусора с контейнерных площадок многоквартирных домов. В среднем, в 1,5-2 раза», – подчеркнул Тарасов.

Очистка урн в центре города будет производиться до 10 раз в день, центральные улицы – 3 раза в день.  

Тарасов напомнил, что ежедневно проводится мойка улиц. Он также дополнил, что региональным оператором по обращению с ТКО – ООО «Благоустройство города «Севастополь»» – произведена закупка 110 контейнеров (1,1 куб.м.) и 20 контейнеров (8 куб.м.). Дополнительные урны будут установлены в центральной части города и Балаклаве. 

Напомним, что в 2018 году в Севастополе выкосили траву на территории 1,1 млн квадратных метров.

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Источник: Портал Информер

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