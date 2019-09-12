Избирательная кампания в Севастополе закончилась, но может начаться снова

12 сентября 2019     19
Избирательная кампания в Севастополе закончилась, но может начаться снова

Верховный Суд России отказал Ольге Дроновой в удовлетворении ее апелляции. Об этом сообщила общественница и кандидат в депутаты Заксобрания в Фейсбук.

«Верховный Суд отклонил мою апелляцию. Совещались очень долго, и тем не менее.

А это значит, что Инна Леонидовна Гончарова будет добиваться в суде признание выборов недействительными и аннулирования победы Горелова на 3 округе. А это значит, что впереди нас ждет схватка Чалого и Единой России. P.S. Боролась как лев. Однако… В следующем году на 3 округе с 99% долей вероятности будут новые выборы. И наша задача на них победить. P.S. С чемоданом из Верховного Суда с любовь”, — написала Ольга Дронова.

Напомним, что победителем выборов в Заксобрание Севастополя по 3-му избирательному округу объявлен Вячеслав Горелов. Однако, после того как участие Ольги Дроновой в выборах по этому округу признано Верховным судом незаконным, проигравшие кандидаты могу оспорить победу Горелова в Избиркоме Севастополя и суде.

Если возможная апелляция проигравших кандидатов будет удовлетворена, то результаты выборов по 3-му округу будут аннулированы, а на округе состоятся новые выборы.

Кроме того, перевыборы могут состоятся и на 2-ом избирательном округе. Напомним, что победителем по этому округу объявлена Екатерина Алтабаева. Но вечером 11 сентября стало известно, что она откажется от депутатского мандата в связи с тем, что ее кандидатура выдвинута в сенаторы Совета Федерации от Севастополя.


Четверг, 12 сентября 2019 г. 101

Источник: Портал Информер

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