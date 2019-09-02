Избирком Севастополя выступил против «чёрной» предвыборной рекламы в городе

Утром 2 сентября на улицах Севастополя появилась “черная” политическая реклама, направленная против ряда кандидатов.

Среди пострадавших от недобросовестной деятельности черных пиарщиков оказалась кандидат в депутаты Заксобрания от «Единой России»

Образцы деятельности черных пиарщиков в Севастополе

Глава Избиркома Севастополя Сергей Даниленко уже сообщил севастопольским СМИ, что эти билборды являются незаконными, с ними должны незамедлительно разобраться правоохранительные органы.

«Мы, естественно, обратимся в правоохранительные органы с просьбой провести проверку и разобраться в этой ситуации. Это абсолютно противозаконно. И со стороны гражданского, и со стороны избирательного права. Будем принимать меры», – сказал Сергей Даниленко.

Как отметил председатель Избиркома Севастополя, у правоохранительных органов есть возможности установить тех, кто причастен к незаконной рекламе.

«Важно, чтобы правоохранительные органы сейчас эффективно работали в этой ситуации. Эти плакаты кто-то клеил, кто-то видел, как их клеили. Существуют камеры видеонаблюдения. Установить тех, кто этим занимался, можно», – заявил Сергей Даниленко.

Редакция «ИНФОРМЕРа» также присоединяется к словам главы Избиркома. Мы будем ждать результатов расследования и своевременно информировать.





Понедельник, 2 сентября 2019 г. 1125

Источник: Портал Информер