Избирком Севастополя подвел итоги выборов депутатов Заксобрания

11 сентября Избирком Севастополя на своем заседании подвел итоги выборов депутатов второго созыва Законодательного собрания.

«Сводная таблица на основании данных восьми окружных избирательных комиссий. Ее подписывает председатель и секретарь городской избирательной комиссии», – сказал глава Избиркома Сергей Даниленко.

Участков, на которых выборы были бы признаны недействительными, – нет. Жалобы в Избирком не поступали. Всего в Севастополе работало 184 участка.

Члены избиркома подписали протоколы, которые содержат абсолютные цифры по количеству голосов, процентное соотношение и количество мандатов каждой из политических партий.

Напомним, что выборы депутатов Законодательного собрания прошли в Севастополе 8 сентября. Парламент региона состоит из 24 депутатов. Из них 16 выбираются по партийным спискам, 8 – по одномандатным мажоритарным округам.

В списке партии «Единая Россия» произошли изменения. Кандидат под №2 Екатерина Алтабаева избрана по мажоритарному округу, поэтому её мандат по списку переходит следующему кандидату. Также кандидаты под №2 и №3 – Александр Витко и Дмитрий Саблин – отказались от своих мандатов. Их места также были отданы следующим в списке кандидатам.

От «Единой России» депутатами стали:

От КПРФ: Василий Пархоменко, Роман Кияшко, Сергей Борисов.

От ЛДПР: Владимир Жириновский, Илья Журавлёв, Андрей Куринов.

От партии «Справедливая Россия»: Евгений Дубовик.

От «Партии пенсионеров за социальную справедливость»: Елена Глотова.

По одномандатным округам были избраны и стали депутатами: Татьяна Лобач, Екатерина Алтабаева, Вячеслав Горелов, Владимир Немцев, Татьяна Щербакова, Сергей Колбин, Михаил Чалый, Михаил Брицын.





Среда, 11 сентября 2019 г. 779

Источник: Портал Информер