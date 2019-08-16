Избирком Севастополя разрешил смотреть видеозаписи с избирательных участков

Избирком Севастополя утвердил порядок, согласно которому участникам избирательного процесса будет предоставляться возможность ознакомиться с видеозаписями с избирательных участков во время выборов депутатов Заксобрания 8 сентября.

Доступ к видеозаписям, полученным на территории избирательного участка, будет осуществляться через служебный портал непосредственно после завершения всех действий, связанных с установлением итогов голосования, включая проведение итогового заседания, подписание, оглашение и демонстрацию в сторону видеокамеры протокола об итогах голосования и выдачу заверенных копий итогового протокола.

Наряду с судьями и следователями, доступ к видеозаписям архива Севизбиркома получат и зарегистрированные кандидаты в депутаты Заксобрания, политические партии, наблюдатели и члены избиркомов.

Но кандидаты и партии могут получить доступ к видео по любому избирательному участку, а «иной участник избирательного процесса» — только по избирательному участку, где он присутствовал в день голосования.

Для получения доступа к видео нужно будет направить в Избирком заявление.

В нем надо указать ФИО заявителя, а если заявка направлена от имени политической партии — наименование политической партии, фамилия, имя, отчество должностного лица политической партии.

Потребуется также указать «статус в избирательном процессе» — избиратель, наблюдатель, член избирательной комиссии, номер контактного телефона и избирательный участок, видеозаписи с которого запрашиваются.

Примечательно, что требуется также указать «конкретное время начала и завершения требуемого события на видеозаписи и указание на нарушение, допущенное, по мнению заявителя, в указанное время в помещении для голосования, помещении ТИК (ОИК), с указанием периода времени предполагаемого правонарушения».

В случае положительного решения Избиркома, желающему посмотреть видео хода голосования будет выдан ключ доступа к видеозаписи.





Пятница, 16 августа 2019 г. 1545

Источник: Портал Информер