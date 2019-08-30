Избирком Севастополя уверен в надежности КОИБов

На выборах депутатов Законодательного собрания Севастополя будут задействованы 185 комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБов). Об этом севастопольским СМИ сообщили представители Избиркома Севастополя.
180 КОИБов будут установлены на избирательных участках, а пять аппаратов останутся в резерве.
С точки зрения защиты результатов голосования модели КОИБ-2010 получили нужный апдейт программного обеспечения и обладают теми же уровнями защиты, что и КОИБ-2017.
«КОИБ неуязвим», — утверждают представители Избиркома Севастополя.
Напомним, что КОИБ сам подсчитывает итоги и по результатам голосования выдаёт протокол с QR-кодом, дополнительной степенью защиты, с указанием количества внесённых бюллетеней, в том числе недействительных, и определяет число голосов, отданных за разных кандидатов.
В Избиркоме посчитают полученную информацию по коду и введут ее в систему «ГАС Выборы» без ручного подсчёта и ввода итогов голосования.
Пятница, 30 августа 2019 г. 4
Источник: Портал Информер