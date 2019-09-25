Избран новый глава Ялты

25 сентября 2019     9
Избран новый глава Ялты

25 сентября ялтинские депутаты избрали нового председателя городского совета, который по статусу возглавил и муниципальное образование. Согласно решению первой сессии второго созыва, этот пост занял единоросс Константин Шимановский.

Кроме него в списки для тайного голосования была включена кандидатура депутата от ЛДПР Олега Пихтерева.

«Число депутатов, получивших бюллетени и принявших участие в голосовании – 27. Результаты голосования: за кандидатуру Олега Пихтерева – 4 голоса. За кандидатуру Константина Шимановского – 23 голоса. По результатам голосования считать избранным главой муниципального образования – председателем Ялтинского городского совета второго созыва депутата Ялтинского городского совета Шимановского Константина Валентиновича», – огласил результаты голосования депутатов председатель счетной комиссии Альберт Куршутов.

Шимановский поблагодарил коллег за оказанное ему доверие.

«Впереди у нас пять лет напряженной и интересной работы. Уверен, что с помощью наших избирателей мы сможем добиться значительных изменений в лучшую сторону и принести пользу нашему региону и его жителям. Давайте месте создавать город нашей мечты», – заявил он.

Справка:

Константин Шимановский родился в 1977 году в Ялте. В 2002 году закончил Высшие столыпинские курсы государственного права и управления в Москве по специальности «юриспруденция», а в 2003-м – Межрегиональную академию управления персоналом по специальности «юрист».

Трудовую деятельность начал в 1994 году, работал в государственных, коммерческих и муниципальных предприятиях. С 2001 по 2003 годы – заместитель директора по производству научно-экспериментального фитоцентра украинской Академии аграрных наук.

С 2005 по 2010 год – генеральный директор ООО «Президент Отель Таврида». С 2010 по 2014 год – секретарь Массандровского поселкового совета. С 2014 по 2017 – руководитель Массандровского территориального органа администрации Ялты.

С 6 октября 2017 года занимал должность заместителя главы администрации Ялты.


Среда, 25 сентября 2019 г. 132

Источник: Портал Информер

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