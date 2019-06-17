Известные боксёры России обратились к севастопольцам (ВИДЕО)

17 июня 2019     24
Известные боксёры России обратились к севастопольцам (ВИДЕО)

14 июня Севастополь с размахом отметил 236-й день рождения. На концерте ко Дню города власти чествовали отличившихся севастопольцев: победителей конкурса «Севастопольские мастера – 2019», игроков ФК «Севастополь», а также жителей города, спасших жизнь мальчику во время ливня 7 июня.

Также во время праздничного концерта и.о. заместителя губернатора Иван Кусов вручил ключи от нового автомобиля победителю конкурса профессионального мастерства.

В этом году конкурс проходил в Севастополе уже в третий раз. Обладателя главного приза – LadaGranta – среди лучших в своей сфере определяли севастопольцы интернет-голосованием, ей стала воспитатель детского сада №129 Оксана Савенкова. 

Масштабное празднование в честь Дня города Севастополя завершились концертом звезд отечественной эстрады на площади Нахимова и ярким салютом. Для севастопольцев и гостей выступили группа «Блестящие», М. Суханкина и группы «Мираж», «Дискотека Авария».

Тем временем известные боксёры России поздравили севастопольцев с Днём города! 


Источник: Портал Информер

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Известные боксёры России обратились к севастопольцам (ВИДЕО)
Известные боксёры России обратились к севастопольцам (ВИДЕО)

14 июня Севастополь с размахом отметил 236-й день рождения. На концерте ко Дню города власти чествовали отличившихся севастопольцев: победителей конкурса …



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