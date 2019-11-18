Известные люди поздравили с Всероссийским днем самбо!

Уважаемые друзья!

Поздравляем всех спортсменов-самбистов, тренеров, а также болельщиков и любителей спортивных единоборств с Всероссийским днем самбо!

Символично, что в этом году мы празднуем день рождения самбо в новом статусе. 30 ноября 2018 года Международный Олимпийский комитет в ходе заседания Исполкома в Токио (Япония) официально признал самбо олимпийским видом спорта!

Этот вид спорта включен в систему физического воспитания населения, является неотъемлемым элементом специальной подготовки личного состава силовых структур, участвует в реализации государственной программы патриотического воспитания граждан.

В настоящее время осуществляется работа по реализации проекта «Самбо в школу», создана студенческая лига самбо. Это способствует дальнейшему продвижению философии и ценностей самбо, воспитанию у юных спортсменов чувства патриотизма, ответственности за свою Родину, вовлечению в занятия спортом различных категорий граждан!

По традиции, 16 ноября в более 100 городах России — от Камчатки до Калининграда — состоялись соревнования, дни открытых дверей и мастер-классы известных спортсменов, организованные Всероссийской федерацией самбо совместно с Министерством спорта Российской Федерации.

День рождения самбо — это праздник прежде всего для детей. Для того, чтобы они могли понять и полюбить отечественный вид единоборства, проникнуться его духом и философией. В школах, клубах и секциях самбо тренеры делают очень многое для того, чтобы вырастить из сегодняшних мальчишек и девчонок здоровое и крепкое поколение защитников Отечества!

От всей души поздравляем всех с днем рождения самбо!

С уважением и наилучшими пожеланиями к Вам:

В.Г.Япринцев,

Заслуженный мастер спорта СССР, 4-х кратный чемпион мира, 4-х кратный

чемпион Европы, победитель Кубка Мира, 7-ми кратный чемпион СССР и РФ

по самбо. Кавалер серебряного ордена FIAS. Доктор философских наук в области социологии.

С.С.Кот,

Член Президиума Союза “ММА” России, Президент федерации СБЕ “ММА” г.Севастополя,

руководитель севастопольского Российского Союза Боевых Искусств (РСБИ).

Помощник депутата Госдумы по работе в Государственной Думе.

<!-- -->

Президент федерации ММА Севастополя Сергей Кот, 4-х кратный чемпион Мира по самбо Владимир Япринцев

Официальной датой рождения самбо принято считать 16 ноября 1938 года, когда вид спорта был признан Спорткомитетом СССР. В этот день во всех городах и населенных пунктах России, где есть спортивные школы и клубы самбо, проходят дни открытых дверей, показательные выступления самбистов и, конечно, соревнования среди юношей, девушек, молодежи, мужчин, женщин, студентов и ветеранов. Родоначальником самбо считается Анатолий Харлампиев.

Источник: Портал Информер