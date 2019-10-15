Из-за запрета строительства в Севастополе подорожают новостройки?

Не успели севастопольцы привыкнуть к недавнему подорожанию новостроек после изменений в 214-ФЗ, вступивших в силу 1 июля, как строительная отрасль получила новый удар.

Накануне, 14 октября, на аппаратном совещании в правительстве врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев распорядился прекратить выдачу разрешений на строительство до принятия генплана города.

«Хотел бы, чтобы официально это прозвучало: чтобы никакие разрешения на строительство многоквартирных домов не выдавались, пока генплан не будет утвержден», – сказал градоначальник.

Документальным оформлением распоряжения поручено заниматься заместителю губернатора Денису Солодовникову и главе департамента архитектуры и градостроительства Александру Моложавенко.

Эксперты уже настороженно восприняли решение врио губернатора. Необходимость принятия генплана никто не отрицает, но специалисты считают, что это может существенно отбросить строительную отрасль назад.

Похожая ситуация уже была в 2014 году, когда глава города Сергей Меняйло приостановил стройки. Необходимость ограничений также обосновывалась в том числе отсутствием генплана.

Документ в итоге так и не был принят, а строительная отрасль существенно «просела» по показателю ввода жилья в эксплуатацию.

В 2014 году было введено всего 158 тысяч кв. метров жилья, в 2015 и вовсе – 135,6 тысячи. Ситуация выправилась лишь в 2018 году. При этом квартиры в новостройках за 4 года подорожали почти в 1,5 раза: средняя цена за квадратный метр в новых домах достигла 80 тысяч рублей по сравнению с 60 тысячами в 2015.

Представители отрасли также отмечают, что буквально в июле 2019 года президент РФ Владимир Путин дал правительству страны ряд поручений по вопросам жилищного строительства и обеспечения граждан жильем. В частности, глава государства поручил довести к 2024 году объем ввода индивидуального жилья до уровня свыше 40 млн кв.м в год.

Как может запрет на строительство в городе федерального значения помочь выполнить поручение главы государства — сказать пока сложно. Но эксперты не сомневаются, что в ближайшее время резко уменьшится количество предложений на рынке, а значит неизбежно очередное подорожание квартир в новостройках.Источник: Портал Информер