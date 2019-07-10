Из-за проблем с налогами у крымчанина изъяли джип

Жителю Бахчисарая пришлось расстаться с дорогим внедорожником.

По инициативе налоговой службы Крыма судебные приставы арестовали автомобиль Audi Q7.

По предварительной оценке сумма изъятого имущества составила более 1,2 миллионов рублей. А всего к началу лета индивидуальный предприниматель накопил более 3 миллионов долга, из которых 1,4 млн рублей составляют неуплаченные текущие обязательства по НДС и почти 550 тыс рублей транспортного налога.

Такие меры воздействия предпринимаются налоговой службой к «злостным» неплательщикам налогов, когда все возможности для добровольного погашения задолженности должником упущены либо упорно игнорируются.

Если налоговый долг не будет погашен, арестованное имущество бизнесмена будет реализовано, вырученные от его продажи средства направлены на погашение задолженности, а налоговой службой Крыма будет инициирован новый арест имущества.

К слову, в распоряжении должника остались еще два достаточно ликвидных автомобиля.

Не рискуйте своим имуществом – погасите долги в бюджет!