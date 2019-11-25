Из-за угрозы пожара в севастопольской школе эвакуировали учеников и учителей

25 ноября 2019     21
Из-за угрозы пожара в севастопольской школе эвакуировали учеников и учителей

Утром 25 ноября в школе №32 на улице Бориса Михайлова в Севастополе зафиксировано задымление. Пожарные подразделения выехали по повышенному рангу пожара №2.

Администрация школы оперативно провела эвакуацию учеников и учителей.

Как сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Севастополю, в учебном заведении произошло короткое замыкание счетчика, он задымился, но в итоге обошлось без возгорания.

Ранг пожара не подтвердился.

На этой неделе в Севастополе зарегистрировано 6 пожаров, в том числе в складском помещении торговых рядов на Корабельном рынке в Нахимовском районе и в некапитальном металлическом строении на Монастырском шоссе в Балаклаве.



Понедельник, 25 ноября 2019 г. 33

Источник: Портал Информер

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