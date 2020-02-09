Изрезанное тело 7-летнего мальчика нашли прохожие в автомобиле в Симферополе

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства 7-летнего ребенка в Симферополе. Тело мальчика было найдено в салоне автомобиля. В числе подозреваемых – мать ребенка. Об этом передаёт «Крыминформ»

«Поздним вечером 8 февраля в салоне автомобиля, припаркованного на улице Сельвинского города Симферополя, было обнаружено тело 7-летнего мальчика с множественными колото-резаными ранениями в области живота и груди. Рядом с машиной с признаками медикаментозного отравления без сознания находилась женщина, как позже установило следствие – мать ребенка», – сообщила старший помощник руководителя ГУ СКР по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

На месте преступления минувшей ночью работала следственно-оперативная группа в составе руководителей, следователей и следователей-криминалистов главного следственного управления, сотрудников УМВД России по городу Симферополю, экспертов экспертно-криминалистического центра республиканского МВД и судебных медиков.

«В настоящее время следственным отделом по Киевскому району города Симферополя предварительно установлено, что утром 8 февраля 40-летняя женщина забрала сына у мужа, с которым он проживал после расставания родителей, и должна была вернуть ребенка в обозначенное время. Когда же, ближе к вечеру, женщина перестала выходить на связь, родственники забили тревогу. Вечером ее в бессознательном состоянии с признаками медикаментозного отравления обнаружили у машины прохожие, которые и вызвали сотрудников правоохранительных органов», – добавила Постнова.

Сейчас женщина находится в больнице. Уголовное дело возбуждено по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ – совершение убийства малолетнего, заведомо находящегося для виновного в беспомощном состоянии.

«В ходе осмотра места преступления изъяты доказательства, свидетельствующие о причинении смертельных ранений ребенку его матерью, орудие убийства, пустые упаковки от сильнодействующих медицинских препаратов. В настоящее время ведутся допросы родственников и ближайшего круга лиц семьи, назначены все необходимые экспертизы»

В настоящее время ведутся допросы родственников и ближайшего круга лиц семьи, назначены необходимые экспертизы.







Воскресенье, 9 февраля 2020 г. 1518

Источник: Портал Информер