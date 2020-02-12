Из купе поезда Санкт-Петербург–Севастополь похитили два пледа

Ранее судимый житель Ростовской области пытался украсть два пледа из купе поезда Санкт-Петербург–Севастополь. Об этом сообщила пресс-служба Крымского линейного управления МВД России на транспорте. Потребовалось более пяти часов, чтобы выявить похитителя.

«Поступило сообщение от проводника пассажирского вагона, прибывшего в составе поезда №7 сообщением Санкт-Петербург – Севастополь, о том, что в одном из отсеков плацкарта отсутствуют два пледа, принадлежащих транспортной компании, ответственной за перевозку. Полицейские провели осмотр места происшествия и установили четверых пассажиров, которые могли быть причастными к совершению данного хищения. Правоохранители выяснили, что все они вышли из вагона на станции Багерово Керченского участка Крымской железной дороги», — отметили в пресс-службе.

Когда к мужчине, который вытащил пледы из вагона, явились сотрудники полиции, он отдал похищенное и написал явку с повинной.

По словам похитителя, он является вахтовиком в организации, которая занимается ремонтом и строительством объектов Крымской железной дороги. Мужчина признался, что украденными пледами хотел пользоваться по их прямому назначению в съемном жилье.

Житель Ростовской области привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 7.27 КоАП РФ (мелкое хищение) в виде штрафа в пятикратном размере от стоимости украденного имущества.







Среда, 12 февраля 2020 г. 78

Источник: Портал Информер