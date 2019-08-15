Из Украины депортировали очередного криминального авторитета

15 августа 2019     8
Из Украины депортировали очередного криминального авторитета

В Киеве полицейские задержали вора в законе по кличке Куцу и выдворили его из Украины. Об этом на своей странице в Facebook сообщил замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

«”Воры живут там, где воруется” — пословица. Сегодня сотрудники криминальной полиции в очередной раз в Киеве задержали вора в законе по кличке Куцу, которого уже неоднократно отправляли из нашей страны, но он и пешком, и ползком, но каким-то образом возвращается в Киев», — написал Аброськин.

По его словам, в отношении криминального авторитета составили протокол, после чего вежливо попросили в течение двух суток покинуть Украину.

«В другой стране Евросоюза он бы уже бежал так быстро прочь, только пятки сверкали, а мы пока его просим… наверное, он все же нас услышал», — с сарказмом добавил Аброськин.

Справка:

Настоящее имя и фамилия Куцу — Георгий Лобжанидзе, он уроженец Грузии. Криминальный титул «вора в законе» получил в 2004 году.


Четверг, 15 августа 2019 г. 56

Источник: Портал Информер

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