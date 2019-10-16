Илон Маск выступит на российском бизнес-форуме

Илон Маск

Основатель компании SpaceX и Tesla Илон Маск пообщается с участниками краснодарского форума «Дело за малым!» 18 октября. Представители бизнесмена сами вышли на организаторов после того, как они разместили рядом с их офисом в Лос-Анджелесе баннер с надписью «Kak tebe takoe, Elon Mask?» и QR-кодом, который ведет на промостраницу с персональным приглашением.Кроме баннера, организаторы сняли клип с музыкальной композицией, спетой на мотив известной песни «Крылатые качели».«Только Tesla, только SpaceX, только Илон в наших сердцах», — исполнили молодые предприниматели и программисты. На видео они показали, как будут встречать Маска хлебом-солью и борщом в тюбиках для космонавтов.

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Врио главы департамента инвестиций и развития МСП Краснодарского края Виталий Воронов рассказал, что переговоры шли около двух недель.«Мы понимали, что в такой краткий срок организовать его визит вряд ли получится — взять хотя бы решение визовых вопросов. Поэтому мы проговаривали возможность хотя бы его заочного участия. Сейчас мы обсуждаем сценарий телемоста. Нам интересно послушать его видение как человека, который многого добился в этом мире, а также узнать его мнение на тему форума», — сказал Воронов.







Среда, 16 октября 2019 г. 192

Источник: Портал Информер