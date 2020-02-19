Имел ли право президент вместо абстрактного понятия «общероссийское голосование» применить «референдум?»

С момента назначения Павла Владимировича Крашенинникова сопредседателем рабочей группы по внесению изменений в Конституцию, он практически ежедневно появляется в различных СМИ, дает интервью.

Его возросшая медийность объяснима. Ведь у журналистов возникает очень много вопросов по процедуре принятия поправок в Основной закон.

По данным социологических исследований, многие граждане одобряют предложенные президентом поправки и считают «ремонт» Конституции долгожданным событием.

Назначение именно Павла Крашенинникова сопредседателем рабочей группы легко объяснимо. Он титулованный юрист, доктор юридических наук, профессор, председатель Комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству.

Председатель Совета при президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. Сопредседатель Ассоциации юристов России. Член Комиссии при Президенте РФ по вопросам совершенствования государственного управления и правосудия. Председатель Общероссийской общественной организации «Попечительский совет уголовно-исполнительной системы. В правительстве времен президентства Бориса Ельцина занимал должность министра юстиции.

Не впадая в идолопоклонничество, давайте попробуем разобраться, что именно говорит Павел Владимирович Крашенинников в своих многочисленных интервью, оценить его тезисы с точки зрения действующего законодательства.

7 февраля, выступая в эфире радио «Комсомольская правда»

Павел Крашенинников особо подчеркнул:

«Референдум мы не имеем права проводить, у нас референдум возможен по первой и восьмой главе».

На самом деле корреспондент, скорее всего, ослышался. Конституция предусматривает возможность референдума, если вносятся поправки в первую, вторую и девятую главу.

Напомним, что президентский законопроект «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти», состоит из двух частей.

В первой части изложены предлагаемые изменения, которые должны быть внесены в Основной закон.

Во второй указано:

«Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации “О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти” выносится на общероссийское голосование».

Имел ли право президент вместо абстрактного понятия «общероссийское голосование» применить хорошо известное, урегулированое федеральным конституционным законом, понятие «референдум?»

Павел Крашенинников по этому вопросу категорически высказался отрицательно.Как мы помним, он пояснил, референдум возможен только в случае изменений 1, 2 и 9 главы Конституции.



Действительно, статья 135 Основного закона предусматривает при изменении этих глав возможность Конституционному собранию, принять самостоятельное решение или вынести законопроект на всенародное голосование.

Под термином «всенародное голосование», который употреблен в 135-й статье Конституции, понимается референдум.

Такой вывод следует из содержания статьи 6 Федерального конституционного закона «О референдуме в Российской федерации».

Он избегал референдума, в виду острого противостояние с Верховным Советом, который, по действующему в то время законодательству, единственный имел право назначить его проведение. Ко времени издания Указа, ВС был расстрелян из танковых орудий. Ни о каком взаимодействии с ним Ельцину думать не приходилось.

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Сегодня ситуация кардинально иная. ФКЗ «О референдуме в Российской Федерации» прямо указывает:

«На референдум могут выноситься вопросы, отнесенные Конституцией Российской Федерации к ведению Российской Федерации, а также к совместному ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации».

Согласно статье 71 Конституции, в ведении Российской Федерации находятся: принятие и изменение Конституции Российской Федерации и федеральных законов, контроль за их соблюдением.

Говоря простым языком, ничего не мешало и не мешает сейчас вынести закон о поправках в Конституцию на общероссийский референдум.

С какой целью господин Крашенинников витийствует в редакциях СМИ, утверждая, что референдум провести невозможно, пока непонятно.

Само понятие «общероссийское голосование», идеологом которого являются депутаты Крашенинников и сенатор Клишас, не имеет никакой правовой определенности.

Интерфакс приводит такую цитату Крашенинникова:

«Речь идет о том, что голосует Дума в трех чтениях, затем Совет Федерации, затем субъектовые парламенты, затем подписывает президент. И после этого, соответственно, идет общероссийское голосование, и в зависимости от голосования будет вступать или не вступать соответствующий закон».

Обратим внимание на чисто технический момент., законодательному органу субъекта Федерации, на рассмотрение закона о внесении поправок к Конституции установлен срок в один год.

На этом этапе, маловероятно, но возможно, ускоренный темп внесения поправок может дать сбой. Слишком много вопросов возникает даже у депутатов.

Тем не менее, дата проведения плебисцита уже практически определена. Голосование должно состояться 22 апреля.

Но нас интересует, насколько господин Крашенинников прав, предлагая провести голосование после подписания закона президентом.

Ответ на этот вопрос содержится непосредственно в статье 136 Конституции. Поправки к главам 3-8 Конституции Российской Федерации принимаются в порядке, предусмотренном для принятия федерального конституционного закона, вступают в силу после их одобрения органами законодательной власти не менее чем двух третей субъектов Российской Федерации.

Поскольку президент не наделен правом отклонять (ветировать) принятый, а тем более вступивший в силу Федеральный конституционный закон, он обязан его подписать и официально обнародовать. Таково требование Конституции.

Нам, по сути, остается высказать свое мнение на общероссийском голосовании относительно вступивших в силу поправок.

То есть мнение, высказанное народом, не будет иметь никакого правового значения, кроме морального – поддержки инициатив нашего президента.

Конечно, со временем, когда другие аргументы будут исчерпаны, с экранов телевизоров нам будут напоминать содержание статьи 3 Конституции, согласно которой единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ, забывая указать, что непосредственным выражением власти народа являются референдум.

Павел Владимирович Крашенинников не может всего этого не понимать. Слишком давно и успешно он трудится на ниве юриспруденции. Похоже, в этом процессе ему отведена некая особая роль – роль громоотвода, с которой он справляется.

Справиться не очень сложно, ведь в рабочую группу по подготовке изменений в Конституцию в подавляющем большинстве вошли хоть и заслуженные уважаемые люди, но не являющиеся специалистами в отраслях права и, возможно, ранее не соприкасавшиеся со сложностями законодательного процесса. Доктору юридических наук, каковым является Крашенинников, не составляет большого труда убедить коллег по рабочей группе.

Но сегодня, как мы видим, чистота Конституционного процесса находится под сомнением, что в демократическом обществе, на наш взгляд, недопустимо.







Понедельник, 17 февраля 2020 г. 3152

Источник: Портал Информер