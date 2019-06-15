«Император» возвращается

Легендарный российский боец Федор Емельяненко подписал новый контракт с организацией Bellator. Об этом он объявил на пресс-конференции во время турнира Bellator 223 в Нью-Йорке.

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«Федор — тот человек, которого я считаю своим другом в этом бизнесе, и я рад, что он решил завершить карьеру вместе с нами», — написал на своей странице в твиттере глава Bellator Скотт Кокер.

Свой последний бой 42-летний Емельяненко провел 26 января, когда на первой же минуте нокаутом проиграл Райану Бейдеру в финале «Гран-при» Bellator. Многие полагали, что на этом боец поставит точку. Если это было так, то объявление об этом, наверное, уже последовало бы — все же прошло уже четыре с лишним месяца.

Сам Емельяненко почти не высказывался на эту тему. По сути, он сделал только одно заявление — в начале мая на чемпионате России по ММА.

«Поживем, увидим, скоро все узнаете, возраст дает о себе знать. Накопились травмы за годы карьеры, сейчас они повылезали. После выступления в “Гран-при” мне дали время отдохнуть. Сейчас я занимаюсь восстановлением здоровья. Мне еще понадобится на это некоторое время», — сказал тогда Федор.