Импичмент Трампа негативно отразится на Крыме

Политический скандал, в результате которого президент США Дональд Трамп оказался на грани импичмента, может ухудшить российско-американские отношения и вынудить его поддерживать жесткую позицию по Крыму.

Такое мнение в эфире радио “Спутник в Крыму” высказал политолог Георгий Бовт.24 сентября демократы, контролирующие нижнюю палату конгресса, объявили о начале процедуры импичмента президента Трампа. Основанием для столь крайнего шага стала якобы попытка главы государства использовать власти Украины для компрометации своего главного соперника по выборам —, а также попытки скрыть эти действия.

“Трамп будет находиться в ситуации политического скандала. Он будет стараться проявить жесткий подход, прежде всего к России, потому что в американском истеблишменте есть враждебные настроения по отношению к РФ. Американцы будут поддерживать жесткую позицию по крымскому вопросу в частности, чтобы показать, что Трамп не наказывает Зеленского за отказ выдать компромат на того же Байдена”, — считает эксперт.

Технически импичмент Трампу может быть вынесен по решению палаты представителей, для чего необходимо простое большинство голосов.

В истории США было две попытки отстранить действующего президента от должности: в XIX веке импичмент вынесли Эндрю Джонсону, в 90-х годах XX века – Билу Клинтону. Но оба президента оставались на посту до окончания своих президентских сроков.

“Чтобы отстранить президента от власти, нужно еще одобрение двух третей сената, которых сейчас демократы не наберут. Поэтому с высокой долей вероятности импичмент Трампу не грозит “, — отметил политолог.





Четверг, 26 сентября 2019 г. 129

Источник: Портал Информер