Инвесторы готовы вложить средства в строительство игорной зоны в Крыму

28 октября 2019     25
Инвесторы готовы вложить средства в строительство игорной зоны в Крыму

Правительство Республики Крым получило заявки от нескольких российских инвесторов, готовых построить игорную зону недалеко от Ялты. Об этом сообщил председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк, отвечая на вопрос Крыминформа.

«Подписано распоряжение (председателем правительства РФ) Дмитрием Медведевым о создании игорной зоны в Ялте, в районе поселка Кацивели. Земельный участок, который предусмотрен, это более 140 тыс квадратных метров. Он будет выставлен или на аукцион, или мы будем принимать заявки по инвестпроектам», – сказал Гоцанюк.

Он отметил, что окончательное решение о способе выбора инвестора и передачи ему земельного участка будет приниматься совместно с главой Республики Крым Сергеем Аксёновым.

«Мы с главой Республики Крым определимся, каким путем пойдем. На сегодняшний день есть заявки желающих и участвовать в конкурсе, и заключить соглашения через инвестпроект. И из других субъектов Российской Федерации, и крымчане готовы принять участие», – добавил Гоцанюк.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства о создании игорной зоны «Золотой берег» в Ялте (Республика Крым). 

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Создать игорную зону «Золотой берег» на территории муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым площадью 146,8 кв. м», – сказано в тексте распоряжения.



Понедельник, 28 октября 2019 г. 396

Источник: Портал Информер

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