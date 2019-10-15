ИНСАЙД: в Крым едет чеченский «вор в законе», который имеет все шансы получить контроль над преступным миром России

Домбаев, как наиболее энергичный и перспективный, сегодня считается лидером чеченского криминалитета.Сегодня в российских колониях в статусе «смотрящих» чаще всего находятся чеченцы, а потому у воров в законе из Чечни есть все шансы со временем взять управление преступным миром России в свои руки.

Ахмед Шалинский самый молодой чеченских «воров в законе». Сегодня в Чечне осели воры Ислам Большой (Эдильгереев), Гилани Седой (Алиев), Азиз и Хусейн Слепой (Ахмадов).

Чеченское общество сложено из нескольких тейпов. Фамилии действующих криминальных генералов говорят о том, что и они принадлежат к определенным тейпам. Судя по всему, каждый уважающий себя тейп старается обзавестись своим вором в законе.

Ахмед Домбаев не нуждался ни в чьей поддержке, а сделал карьеру собственными руками. В 2009 году его арестовали в Москве и обвинили в разбое с оружием. Тихим, незаметным карманником, из которых ранее слагалась основа воровского легиона, он не был. В июле 2011 году Домбаева осудили на 10 лет строгого режима.



Биография



Его тюремный путь начался в Бутырке и продолжился во Владикавказе, совсем недалеко от родного дома. С первых дней нахождения в неволе Ахмед зарекомендовал себя злостным «отрицалой», поэтому из теплых краев его вскоре отправили на перевоспитание в края северные и холодные. Из ростовского «Богатяновского централа» он попал в фабрику по ломке воров в законе – «Чёрный дельфин».

Из «Черного дельфина» чеченца отправили в столь же знаменитую своей строгостью тюрьму в Ельце. Суровые испытания не заставили его поменять линию поведения. Немного подвело здоровье. Домбаева отправили подлечиться в специальное лечебное учреждение закрытого типа в Махачкалу.На Северном Кавказе заключенный надолго не задержался. Его ждала колония в поселке Пирсы близ Архангельска. Чеченец стал одним из самых опасных преступников этапированых в последнее время в Поморский край.

Первый раз титул «вора в законе» он получил в конце 2012 года. Инициатором коронации стал влиятельный вор в законе «Бадри Когуашвили», с которым молодой мужчина познакомился в следственном изоляторе «Бутырка».

Но в январе 2013 году после визита к нему в колонию «вора в законе» «Абуза», приемника «Деда Хасана» он вдруг внезапно отказался от дубайского «похода», что и стало поводом для его лишения этого титула. Как потом выяснилось, не окончательно.

Прошло всего два месяца, как его короновала другая группа воров в законе, ориентированных на деда Хасана. Самого лидера уже не было в живых. Пуля снайпера настигла его на ступеньках крыльца столичного ресторана «Золотой фаэтон».



Перспективы

На Домбаева также делают ставку в переделе зон влияния с азербайджанской криминальной диаспорой не в пользу последней.

Представители крупного бизнеса не заинтересованы в ситуации, которая имеется сейчас. На рынках России действуют сразу несколько разрозненных групп: остатки клана Ровшана Ленкоранского, бригада Вагифа Сулейманова, часть бригады Алибалы Гамидова (Годжи) и представители клана влиятельного Надира Салифова.

Между группировками часто случаются конфликты, заканчивающиеся убийствами. Крупные бизнесмены, однозначно, предпочли бы одного властного мафиози. Предполагается, что им может стать Ахмед Шалинский.

Известно, что «вор в законе» Ахмед Шалинский является поклонником спорта, не замечен в употреблении наркотиков, религиозен.

Чеченских воров не так много, как среди представителей других национальностей, но они пользуются не меньшим авторитетом благодаря тесной связи с диаспорами и властями.

«Показательна операция по вызволению в 2014 году из тюрьмы Кыргызстана чеченского вора Азиза Батукаева. В суд представили медицинское заключение о его смертельном диагнозе. Суд вынес решение о его досрочном освобождении, и в тот же день он вылетел в Грозный. Пока в Кыргызстане поняли, что справка оказалась подделкой и объявили Азиза Батукаева в международный розыск, он получил сначала один, а недавно и второй фиктивный срок на родине и якобы отбывает наказание, хотя есть масса его снимков с воли», — полагает информированный источник «ИНФОРМЕРа».

По данным крымских оперативников, в Крым в преддверии приезда Ахмеда Шалинского потянулись так называемые стремящиеся.Можно предположить, что воры-чеченцы сейчас под опекой властей республики. Среди «смотрящих» за теми или иными учреждениями стало много чеченцев, это отмечали эксперты криминального мира как нечто новое.

«Ахмед сам по себе очень здравый человек. Все, кто с ним общался, остались высокого мнения о нем. Так что поживем — увидим», – отметил информированный источник «ИНФОРМЕРа».

Продолжение следует…

Источник: Портал Информер