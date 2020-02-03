Инспектора ДПС оперативно доставили в больницу маленького севастопольца

3 февраля 2020     6
Инспектора ДПС оперативно доставили в больницу маленького севастопольца

Десятимесячный малыш получил ожоги, когда случайно открыл кран горячей воды бытового кулера. Отец ребёнка решил не дожидаться приезда скорой помощи, а самостоятельно доставить сына в медицинское учреждение.Сделать это оказалось непросто, ведь из-за большого количества транспорта движение на автодороге было очень затруднительным. Понимая, что медлить нельзя, он попросил помощи у сотрудников ДПС, которые находились на маршруте патрулирования.Когда инспекторы отдельной роты дорожно-патрульной службы УГИБДД УМВД России по Севастополю Игорь Свитановский и Дмитрий Масюк узнали, что младенцу нужна срочная помощь, они сразу же приняли решение.

С включёнными спецсигналами полицейские за считанные минуты сопроводили автомобиль с ребёнком в детскую больницу, где малышу оказали своевременную квалифицированную помощь.В спешке отец ребёнка забыл узнать фамилии автоинспекторов, но уже через несколько дней после случившегося обратился к руководству УМВД с благодарственным письмом.

Мужчина искренне поблагодарил полицейских за оказанную экстренную помощь, а также рассказал, что благодаря оперативности сотрудников ГИБДД и профессионализму медиков его сын уже идёт на поправку.



Понедельник, 3 февраля 2020 г. 5

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Уроженец Севастополя назначен на должность министра внутренней политики, информации и связи Крыма
Уроженец Севастополя назначен на должность министра внутренней политики, информации и связи Крыма

Министром внутренней политики, информации и связи Крыма назначен Михаил Афанасьев. Коллективу министерства нового руководителя сегодня представил председатель правительства республики Юрий …


Инспектора ДПС оперативно доставили в больницу маленького севастопольца
Инспектора ДПС оперативно доставили в больницу маленького севастопольца

Десятимесячный малыш получил ожоги, когда случайно открыл кран горячей воды бытового кулера. Отец ребёнка решил не дожидаться приезда скорой помощи, …


Имя крымского астронома Геннадия Борисова внесут в книгу рекордов Гиннесса
Имя крымского астронома Геннадия Борисова внесут в книгу рекордов Гиннесса

Сообщение о том, что его имя появится на страницах книги рекордов, Геннадий Борисов получил от редактора этого мирового издания. Рекорд …


Семья с детьми пострадала в аварии на трассе в Крыму
Семья с детьми пострадала в аварии на трассе в Крыму

В Крыму двое несовершеннолетних детей и женщина получили травмы при столкновении автобуса с иномаркой. Три пассажира легкового автомобиля получили травмы …


Уснувший на Супербоуле фанат разошелся на мемы
Уснувший на Супербоуле фанат разошелся на мемы

Уснувший во время Супербоула — финального матча чемпионата Национальной футбольной лиги (НФЛ) — между «Канзас-Сити Чифс» и «Сан-Франциско Форти Найнерс» …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты