Инспектора ДПС оперативно доставили в больницу маленького севастопольца

Десятимесячный малыш получил ожоги, когда случайно открыл кран горячей воды бытового кулера. Отец ребёнка решил не дожидаться приезда скорой помощи, а самостоятельно доставить сына в медицинское учреждение.Сделать это оказалось непросто, ведь из-за большого количества транспорта движение на автодороге было очень затруднительным. Понимая, что медлить нельзя, он попросил помощи у сотрудников ДПС, которые находились на маршруте патрулирования.Когда инспекторы отдельной роты дорожно-патрульной службы УГИБДД УМВД России по Севастополю Игорь Свитановский и Дмитрий Масюк узнали, что младенцу нужна срочная помощь, они сразу же приняли решение.

С включёнными спецсигналами полицейские за считанные минуты сопроводили автомобиль с ребёнком в детскую больницу, где малышу оказали своевременную квалифицированную помощь.В спешке отец ребёнка забыл узнать фамилии автоинспекторов, но уже через несколько дней после случившегося обратился к руководству УМВД с благодарственным письмом.

Мужчина искренне поблагодарил полицейских за оказанную экстренную помощь, а также рассказал, что благодаря оперативности сотрудников ГИБДД и профессионализму медиков его сын уже идёт на поправку.







Понедельник, 3 февраля 2020 г. 5

Источник: Портал Информер