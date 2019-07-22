Инструктор по вождению убил 20-летнюю ученицу за отказ заняться с ним сексом

В Архангельске 49-летний инструктор местной автошколы ДОСААФ Александр Шашко сознался в убийстве 20-летней ученицы Влады Лариной из Новодвинска.

По версии следствия, 18 июля мужчина задушил 20-летнюю девушку прямо после занятия из-за отказа заняться с ним сексом.

Спустя пару дней после пропажи тело девушки нашли в канаве на Талажском шоссе в Архангельске. Оно было присыпано мусором: убийца пытался скрыть улики. Шашко, задержанный в день пропажи девушки, сперва во всем сознался, но затем стал менять показания. По его словам, расправиться с Лариной он решил из-за личной неприязни.

Надругался Шашко над Лариной или нет — экспертиза пока не выяснила.

Убийство девушки произошло в здании автошколы и, по предварительной информации, тело жертвы пролежало там почти сутки.

СМИ обнаружили видеозапись, где видно, как Шашко выносит и грузит в машину мешок. Именно в нём, по версии следствия, и было тело девушки. Позже выяснилось, инструктор предлагал Владе ехать в Онегу и там сдавать на права. Последняя встреча как раз и была поводом договориться о поездке.

Александру Шашко грозит до 15 лет лишения свободы.