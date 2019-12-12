«ИнтерСтрой» дарит подарки!

12 декабря 2019     21
«ИнтерСтрой» дарит подарки!

Ведущая строительная компания Крыма и Севастополя «ИнтерСтрой» дарит iPhone 11, Apple Watch или AirPods трем участникам, выполнившим все условия проводимой акции:

• иметь открытую страницу в социальной сети;
• сделать репост конкурсного поста;
• быть участником сообщества Строительная компания ИнтерСтрой в Крыму в ВК и Инстаграм (https://www.instagram.com/interstroi.crimea/);
• разместить на стене своей странице в ВК личные фото на фоне 5 рекламных билбордов в городах Севастополь или Симферополь с хештегом #пора_интерстрой не позднее 24 декабря 23:00.
Период проведения: с 11 декабря по 25 декабря 2019 года.Вручение призов: 26 декабря в офисах нашей компании в Севастополе и/или Симферополе

24 декабря 23:00 в сообществе выходит специальный пост, сообщающий о завершении конкурса.

С этой минуты начинается подсчёт победителей и проверка выполнения ВСЕХ условий акции.
Победители – 3 человека, которые сделали фото на фоне 5 рекламных билбордов (в том числе и электронных) и выполнили все условия конкурса.1 место: приз iPhone 11
2 место: приз Apple Watch
3 место: приз Airpods

Победители будут выбраны случайным образом среди участников, выполнивших все условия акции в сообществе в ВК. Для этого используются специальные инструменты, например: http://randstuff.ru/vkwin/.
Акция проводится только для жителей Крыма и Севастополя.Следите за обновлениями в сообществах компании, сотрудники «ИнтерСтрой» будут давать подсказки, что изображено на бордах.

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

В России запретили «Слугу народа» Зеленского
В России запретили «Слугу народа» Зеленского

Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков отреагировал на прекращение показа сериала «Слуга народа» с Владимиром Зеленским в главной роли на российском телеканале ТНТ. По словам …


В Москве прощаются с Юрием Лужковым
В Москве прощаются с Юрием Лужковым

Экс-мэр Москвы Юрий Лужков заложил основу для воссоединения Крыма с Россией. Об этом во время прощания с Лужковым в храме Христа Спасителя сказал заместитель …


За стихийную торговлю оштрафованы 79 севастопольцев
За стихийную торговлю оштрафованы 79 севастопольцев

С начала года 79 человек привлечены к административной ответственности за незаконную торговлю. Общая сумма штрафа, который они должны будут заплатить, …


Ольга Луценко из Севастополя стала вице-чемпионкой мира по фитнесу
Ольга Луценко из Севастополя стала вице-чемпионкой мира по фитнесу

Культуристка Ольга Луценко из Севастополя завоевала серебро на чемпионате мира по фитнесу. Севастопольская спортсменка  выиграла в полуфинале у соперницы из …


Рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса
Рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса

12:28 Верховная рада Украины продлила в ходе заседания действие закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2020 года. Об …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты