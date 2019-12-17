«ИнтерСтрой» делает подсказки, чтобы вы получили подарки!

Ведущая строительная компания Крыма и Севастополя «ИнтерСтрой» дарит iPhone 11, Apple Watch или AirPods трем участникам, выполнившим все условия проводимой акции:

• иметь открытую страницу в социальной сети;• сделать репост конкурсного поста;• быть участником сообщества Строительная компания «ИнтерСтрой» в Крыму в ВК и Инстаграм ( https://www.instagram.com/interstroi.crimea/ );• разместить на стене своей страницы в ВК личные фото на фоне 5 рекламных билбордов в городах Севастополь или Симферополь с хештегом #пора_интерстрой неПериод проведения: с 11 декабря по 25 декабря 2019 года.Вручение призов: 26 декабря в офисах компании в Севастополе и/или Симферополе.

24 декабря 23:00 в сообществе выходит специальный пост, сообщающий о завершении конкурса.

С этой минуты начинается подсчёт победителей и проверка выполнения ВСЕХ условий акции.

Победители – 3 человека, которые сделали фото на фоне 5 рекламных билбордов (в том числе и электронных) и выполнили все условия конкурса.1 место: приз iPhone 11

2 место: приз Apple Watch

3 место: приз Airpods

Победители будут выбраны случайным образом среди участников, выполнивших все условия акции в сообществе в ВК. Для этого используются специальные инструменты, например: http://randstuff.ru/vkwin/.

Акция проводится только для жителей Крыма и Севастополя.

«Билборды в Севастополе и Симферополе в том числе и электронные. Они расположены в довольно людных местах, в которых вы, скорее всего, ежедневно бываете!», – говорят в компании «ИнтерСтрой» и делают первую подсказку.

Источник: Портал Информер