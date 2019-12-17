«ИнтерСтрой» делает подсказки, чтобы вы получили подарки!

Ведущая строительная компания Крыма и Севастополя «ИнтерСтрой» дарит iPhone 11, Apple Watch или AirPods трем участникам, выполнившим все условия проводимой акции:• иметь открытую страницу в социальной сети;
• сделать репост конкурсного поста;
• быть участником сообщества Строительная компания «ИнтерСтрой» в Крыму в ВК и Инстаграм (https://www.instagram.com/interstroi.crimea/);
• разместить на стене своей страницы в ВК личные фото на фоне 5 рекламных билбордов в городах Севастополь или Симферополь с хештегом #пора_интерстрой не позднее 24 декабря 23:00.
Период проведения: с 11 декабря по 25 декабря 2019 года.Вручение призов: 26 декабря в офисах компании в Севастополе и/или Симферополе.
24 декабря 23:00 в сообществе выходит специальный пост, сообщающий о завершении конкурса.
С этой минуты начинается подсчёт победителей и проверка выполнения ВСЕХ условий акции.
Победители – 3 человека, которые сделали фото на фоне 5 рекламных билбордов (в том числе и электронных) и выполнили все условия конкурса.1 место: приз iPhone 11
2 место: приз Apple Watch
3 место: приз Airpods
Победители будут выбраны случайным образом среди участников, выполнивших все условия акции в сообществе в ВК. Для этого используются специальные инструменты, например: http://randstuff.ru/vkwin/.
Акция проводится только для жителей Крыма и Севастополя.
«Билборды в Севастополе и Симферополе в том числе и электронные. Они расположены в довольно людных местах, в которых вы, скорее всего, ежедневно бываете!», – говорят в компании «ИнтерСтрой» и делают первую подсказку.
Источник: Портал Информер