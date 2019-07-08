«ИнтерСтрой» достроил многострадальный дом в Севастополе (ФОТО, ВИДЕО)

История многострадального дома по ул. Корчагина,19б началась в 2007 году. Тогда строительная компания «Югмонолитспецстрой» начала строительство элитного жилья по невысоким ценам на улице Корчагина. Квартиры были распроданы очень быстро. Но уже в 2008 году застройщик перестал выполнять обязательства по строительству и договорам долевого участия.

В 2010 году в отношении компании «Югмонолитспецстрой» была начата процедура банкротства, после чего строительные работы приостановили. В реестре требований кредиторов оказалось более 135 человек. С учетом членов их семей окончания строительства домов с нетерпением ожидали около 600 человек.

С 2015 года дольщики совместно с арбитражным управляющим самостоятельно искали нового инвестора, проводили встречи и общались с крупными застройщиками Крыма и Севастополя. Однако потенциальные инвесторы отказывались от участия в этом проекте, считая его экономически невыгодным.

За это время некоторые жильцы так и не дожили до сдачи объекта, а дети, которые должны были родиться в этих домах, уже успели стать школьниками. История буквально каждой квартиры наполнена драматическими событиями. Из-за возникшей ситуации семьи оказывались на грани распада.

Одной из наиболее резонансных стала история семьи с тремя детьми, для которой квартира в недостроенном доме была единственной надеждой на собственное жилье. Продав последнее и не получив квартиру, семья фактически осталась без жилплощади. Органы опеки ставили вопрос об изъятии детей у родителей.

Многим жильцам приходилось скитаться по общежитиям, дачам, ютиться целыми семьями в маленьких квартирах у родственников.

Ситуацию удалось переломить после вмешательства правительства Севастополя, которое обратилось в компанию «ИнтерСтрой». Новый инвестор выразил готовность взять на себя обязательства по достройке дома.

Генеральный директор строительной компании «ИнтерСтрой» Олег Леухин подробно рассказал «ИНФОРМЕРу» историю многострадального дома.

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В сентябре 2017 года Арбитражным судом было удовлетворено заявление о намерении компании «ИнтерСтрой» приобрести права застройщика на объекты незавершенного строительства, расположенные в микрорайоне «Омега-2а» на улице Корчагина.

В декабре 2017 года судебными решениями за компанией ООО «ИнтерСтрой» была закреплена обязанность по достройке трех корпусов объекта с передачей введенных в эксплуатацию домов и квартир обманутым дольщикам согласно реестру кредиторов.

Строительные работы, проведенные компанией ООО «ИнтерСтрой» в рамках соглашения с правительством Севастополя, были высоко оценены кредиторами «Югмонолитспецстрой».



Комиссия из представителей обманутых дольщиков еженедельно проводила контроль за строительно-монтажными работами на объекте. За этот период были выполнены следующие работы:

– проведено комплексное обследование здания;

– усилены строительные конструкции;

– полностью заменена кровля;

– отремонтирован фасад здания;

– проведена внутренняя чистовая отделка;

– произведен монтаж систем вентиляции;

– проведена гидроизоляция декоративных элементов здания;

– старые аварийные лифты заменены на современные с повышенной безопасностью, комфортом и грузоподъемностью;

– проведены коммуникации, наружные сети;

– в квартирах установлены двухконтурные котлы, радиаторы, проведены мелкие дефектные работы, частично заменены оконные блоки и двери;

– проведено благоустройство территории: озеленение, оборудована детская и спортивная площадки, установлены скамейки;

– в рамках концепции «Доступная среда» уложена тактильная плитка, входы в подъезд оборудованы подъемниками для инвалидов;

– проведена уборка подъездов и прилегающей территории.

Ввод в эксплуатацию первого корпуса состоялся в июле 2019 года. Еще два корпуса будут сданы в четвертом квартале 2020 года.